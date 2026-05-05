Hallazgo de la Contraloría genera polémica en Villavicencio: dos contratos de la Alcaldía están bajo la lupa

La Contraloría de Villavicencio puso la lupa sobre dos contratos que la Alcaldía le entregó a Saul Onofre Villar Jiménez, un reconocido abogado que fungió como asesor externo del mandatario local.

Uno de ellos, valorado en 59 millones de pesos, tuvo como objetivo “prestación de servicios profesionales especializados como asesor jurídico externo para el despacho del señor alcalde”.

Durante la revisión del contrato, la Contraloría no pudo verificar los soportes que acreditaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales, según documentos en poder de SEMANA.

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Así las cosas, se identificó un presunto daño patrimonial que asciende a los 59.250.000 pesos, “de acuerdo a que los informes de supervisión y del contratista no cuentan con los soportes”.

El segundo contrato, por 55 millones, tuvo el mismo objetivo: “Prestación de servicios profesionales especializados como asesor jurídico externo para el despacho del señor alcalde”.

El aparente daño patrimonial fue por la misma cifra y argumento: “Los informes de supervisión y del contratista no cuentan con los soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones”.

Villavicencio. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Alcaldía de Villavicencio

Frente a este escenario, la Contraloría de Villavicencio tomó la decisión de darle apertura a un proceso de responsabilidad fiscal para esclarecer lo ocurrido con los contratos del asesor.

En comunicación con SEMANA, Villar Jiménez manifestó que rindió versión libre por los señalamientos y aportó un disco con las pruebas que demostrarían el cumplimiento del contrato.

Para él, se trataría de una represalia por parte de un excontralor de Villavicencio porque lo denunció por fraude procesal, prevaricato y otros posibles delitos que habría cometido.

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“Igualmente, porque él aspiraba a ser contralor departamental del Meta, y para la época de la elección, yo tenía en el Tribunal Administrativo de Meta dos demandas de pérdida de investidura contra los diputados que le estaban haciendo la campaña, y ellos tuvieron que declararse impedidos, razón por la cual perdió la elección como contralor del Meta”, dijo el abogado.