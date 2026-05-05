“Que le vaya bien”: Iván Cepeda descarta su participación en el debate que está anunciando Paloma Valencia este martes

El candidato presidencial Iván Cepeda descartó en la tarde de este martes, 5 de mayo, su participación en el debate que está promoviendo en sus redes sociales Paloma Valencia, su contrincante política del Centro Democrático.

Aunque Valencia ha anunciado que debatirá con Cepeda, el político del Pacto Histórico le puso punto final a las especulaciones.

“Que le vaya bien a ella, siempre”, respondió Cepeda desde el Congreso cuando la prensa le preguntó si participaría en el debate virtual promovido por Valencia esta noche.

La candidata presidencial Iván Cepeda. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

“Yo, no (voy a estar). Hay buenos chistes hoy en el escenario político”, expresó Cepeda a renglón seguido.

Y siguió explicando: “Lo he dicho muy claramente, que los debates son pactados con los candidatos que he pedido; la candidata Paloma Valencia no tiene ninguna prevalencia en este caso. Ahí hay dos candidatos: la señora Valencia y el señor Abelardo de la Espriella, cuando se pacten esas condiciones con el mayor gusto”.

Y es que este lunes, 4 de mayo, Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, anunció en sus redes sociales: “Mañana martes, 8:00 p. m., debaten Paloma Valencia y el heredero de las Farc, Iván Cepeda. ¡Ya era hora!“.

Paloma Valencia también generó revuelo en las redes sociales por un video que publicó en el que ambientó un supuesto debate con el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Cristian Bayona

En el material que se publicó se pueden apreciar fragmentos de declaraciones de Iván Cepeda en las que afirmó: “No voy a ir a debates”.

Luego se contrasta con el comentario que hizo el presidente Gustavo Petro en época de campaña, en el que dijo que “alguien que se niega al debate no es un demócrata y que sería un inmenso peligro para la democracia escoger a alguien que se niega a debatir”.

Posteriormente, en el video se hizo alusión a un reciente discurso que dio Iván Cepeda en el que dijo: “Reto a la extrema derecha, a la senadora Paloma Valencia, a que debatamos sobre propuestas de fondo”.

Tomás Uribe y Paloma Valencia. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Y Paloma Valencia remató: “La democracia merece saber para que todos puedan elegir bien. Por fin: Paloma Valencia vs. Iván Cepeda, el debate que toda Colombia estaba esperando. Muy pronto. No te lo puedes perder”.

En ese orden de ideas, se desconoce cómo Paloma Valencia adelantará el debate presidencial sin Iván Cepeda, uno de sus principales contrincantes.

Desde el Centro Democrático, no se descarta que se produzca una pieza publicitaria o un video en redes sociales donde se observe a la candidata de la derecha controvertir algunas de las afirmaciones que ha venido haciendo el competidor de izquierda.