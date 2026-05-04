¿Debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia?”: el mensaje de la campaña de la candidata presidencial que agitó las redes sociales

Este lunes 4 de mayo, la campaña de la candidata a la presidencia Paloma Valencia generó revuelo en las redes sociales, por un video que publicó en las cuentas de Valencia en la que ambientó un supuesto debate con el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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En el material que se publicó, se pueden apreciar fragmentos de declaraciones de Iván Cepeda en las que afirmó: “No voy a ir a debates”.

Luego se contrasta con el comentario que hizo el presidente Gustavo Petro en época de campaña, en el que dijo que “alguien que se niega al debate no es un demócrata y que sería un inmenso peligro para la democracia escoger a alguien que se niega a debatir”.

Y luego, en el video se hace alusión a una reciente discurso que dio Cepeda en la plaza pública en el que dijo: “Reto a la extrema derecha, a la senadora Paloma Valencia, a que debatamos sobre propuestas de fondo”.

Y se agrega la respuesta que dio la candidata en su momento: “Se le quitó el miedo a Cepeda y lo hemos citado varias veces a debates”.

Luego avanza la pieza de campaña con un texto: “Toda Colombia merece saber qué piensan nuestros candidatos. Todos queremos saber cómo pondrán fin a los problemas del país”.

“La democracia merece saber para que todos puedan elegir bien. Por fin: Paloma Valencia vs Iván Cepeda, el debate que toda Colombia estaba esperando. Muy pronto. No te lo puedes perder”, cierra el mensaje de la campaña de la candidata Paloma Valencia.

Pero el terremoto en redes también obedeció a un mensaje que publicó en su cuenta personal de X uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de Tomas Uribe Moreno: “Mañana 8 pm debate @PalomaValenciaL y el Heredero de las FARC @IvanCepedaCast. Ya era hora!”.