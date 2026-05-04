En medio de la crítica situación e orden público que se registran en varias regiones del país, se conoció que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó elementos clave para contrarrestar las acciones de organizaciones ilegales en la región.

En ese sentido, el dirigente departamental, con una inversión superior a los $8.000 millones, entregó cinco antidrones y 75 motocicletas a la Séptima División del Ejército Nacional.

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“Que estas motocicletas les permitan hacer un despliegue disuasivo por toda la ruralidad del departamento, por sus vías, para que los antioqueños vean de primera mano cómo su Fuerza Pública sigue esmerándose por consolidar la seguridad. Y que estas pistolas antidrones no solo permitan la protección de nuestras unidades militares, sino también la de todos los ciudadanos, y en consecuencia, ustedes puedan hacer una afectación grave y contundente a todos los criminales que están sembrando terror y zozobra en todas las regiones de Antioquia”, afirmó el gobernador.

Sobre la distribución de los elementos, trascendió que dos antidrones irán para la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), otro para la Cuarta Brigada, un antidron también para la Brigada 11.

“Estos dispositivos incorporan tecnología de última generación que permite detectar, identificar y neutralizar drones. Está integrado por un equipo liviano de detección que ofrece capacidades avanzadas para identificar y clasificar señales”, detalló la Gobernación de Antioquia por medio de un comunicado.

Finalmente expresó la gobernación en la comunicación: “Su tecnología permite obtener información clave en tiempo real, como la ubicación del dron y de su operador, así como datos de altitud y velocidad. En cuanto al inhibidor, es un sistema portátil que interfiere de manera simultánea el control, la navegación y la transmisión de video de los drones, lo que permite neutralizarlos de forma oportuna y eficaz”.