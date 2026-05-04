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Nuevo parte médico del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, tras ser reportado en estado crítico

El actual alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, también envió un mensaje a Giuliani.

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Redacción Confidenciales
4 de mayo de 2026 a las 4:40 p. m.
ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)
ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) Foto: AP

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, continúa recuperándose de una neumonía mientras sigue ingresado en el hospital.

De acuerdo con su portavoz, su estado era delicado, aunque permanecía estable.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, es hospitalizado en condición “crítica”

Giuliani, de 81 años, adquirió relevancia internacional en 2001 por encabezar las labores de recuperación de Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre contra las torres del World Trade Center.

Según explicó su portavoz, aquella exposición habría derivado en una afección obstructiva de las vías respiratorias.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, asiste a la ceremonia anual de conmemoración del 11-S en el Museo y Monumento Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, asiste a la ceremonia anual de conmemoración del 11-S en el Museo y Monumento Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

“Esta condición añade complicaciones a cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente afectó gravemente su organismo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su estado”, dijo el portavoz Ted Goodman en una publicación en X.

Además, señaló que Giuliani ya podía respirar sin asistencia.

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De acuerdo con una fuente cercana al caso y con la información publicada por el Palm Beach Post, Giuliani fue ingresado en el Good Samaritan Medical Center, situado en West Palm Beach, ciudad en la que actualmente vive. Su hospitalización se produjo el pasado domingo, 3 de mayo.

Posteriormente, el fallido esfuerzo de Giuliani por impugnar la derrota electoral del entonces presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 deterioró considerablemente la reputación de “alcalde de Estados Unidos” que había consolidado gracias a su actuación tras los atentados perpetrados por Al Qaeda en 2001.

BRONX, NY - OCTOBER 15: Real estate magnate Donald Trump talks with former New York City mayor Rudy Giuliani while current mayor Michael Bloomberg (far R) eats popcorn before the start of game 6 of the American League Championship Series between the Yankees and Boston Red Sox on October 15, 2003 at Yankee Stadium in the Bronx, New York. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)
El magnate inmobiliario Donald Trump conversa con el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani Foto: Getty Images

El actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata, deseó el lunes a Giuliani una recuperación constante, según Reuters.

“Ha sido una figura clave en la política y la vida pública de nuestra ciudad durante muchos años. Y sé que a muchos neoyorquinos les preocupan los informes que indican que se encuentra en estado crítico”, dijo Mamdani.