Nuevo parte médico del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, tras ser reportado en estado crítico

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, continúa recuperándose de una neumonía mientras sigue ingresado en el hospital.

De acuerdo con su portavoz, su estado era delicado, aunque permanecía estable.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, es hospitalizado en condición “crítica”

Giuliani, de 81 años, adquirió relevancia internacional en 2001 por encabezar las labores de recuperación de Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre contra las torres del World Trade Center.

Según explicó su portavoz, aquella exposición habría derivado en una afección obstructiva de las vías respiratorias.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, asiste a la ceremonia anual de conmemoración del 11-S en el Museo y Monumento Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

“Esta condición añade complicaciones a cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente afectó gravemente su organismo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su estado”, dijo el portavoz Ted Goodman en una publicación en X.

Además, señaló que Giuliani ya podía respirar sin asistencia.

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De acuerdo con una fuente cercana al caso y con la información publicada por el Palm Beach Post, Giuliani fue ingresado en el Good Samaritan Medical Center, situado en West Palm Beach, ciudad en la que actualmente vive. Su hospitalización se produjo el pasado domingo, 3 de mayo.

Posteriormente, el fallido esfuerzo de Giuliani por impugnar la derrota electoral del entonces presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 deterioró considerablemente la reputación de “alcalde de Estados Unidos” que había consolidado gracias a su actuación tras los atentados perpetrados por Al Qaeda en 2001.

El magnate inmobiliario Donald Trump conversa con el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani Foto: Getty Images

El actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata, deseó el lunes a Giuliani una recuperación constante, según Reuters.

“Ha sido una figura clave en la política y la vida pública de nuestra ciudad durante muchos años. Y sé que a muchos neoyorquinos les preocupan los informes que indican que se encuentra en estado crítico”, dijo Mamdani.