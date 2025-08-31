Suscribirse

Exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, resultó seriamente herido en un accidente de tránsito

El accidente tuvo lugar en New Hampshire después de ayudar a una víctima de violencia doméstica.

Redacción Mundo
31 de agosto de 2025, 8:56 p. m.
Rudy Giuliani | Foto: AFP

Un portavoz de Rudy Giuliani afirma que el exalcalde de Nueva York, de 81 años, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico en New Hampshire ayer sábado, 30 de agosto, en horas de la noche.

Según un comunicado oficial compartido con Fox News, Giuliani fue detenido por una mujer que huía de un incidente de violencia doméstica. Él ayudó a la mujer y llamó al 911, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de la policía.

Giuliani, de 81 años, fue hospitalizado con una vértebra fracturada y múltiples cortes y moretones, incluyendo lesiones específicamente en su brazo izquierdo y la parte inferior de su pierna, después de que su auto de alquiler fuera estrellado por detrás, según dijo el domingo el portavoz Michael Ragusa.

“El accidente ocurrió después de que reingresara a su vehículo, que luego fue impactado por detrás a alta velocidad”, dijo el portavoz de Giuliani, asegurando que el exalcalde está “de muy buen humor”.

El hombre cercano al exalcalde de Nueva York dijo que se espera que “el alcalde de Estados Unidos” permanezca en el hospital del área de Manchester durante otros dos o tres días y luego use un aparato ortopédico para la vértebra rota”.

Por otro lado, el hijo de Giuliani, Andrew, dijo al medio de comunicación estadounidense, The Post: “Gracias a Dios que está bien”.

Rudy Giuliani
Rudolph Giuliani, abogado del presidente Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa en el Comité Nacional Republicano sobre demandas relacionadas con el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 el jueves 19 de noviembre de 2020 | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

“Le darán el alta en unos días y se encuentra estupendamente. Consciente, alerta, fuerte. Volverá a su actividad normal esta semana”, agregó el portavoz del político norteamericano.

“Este no fue un ataque selectivo”, añadió Ragusa en una respuesta en X. “Pedimos a todos que respeten la privacidad y la recuperación del alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas”.

Rudy Giuliani es un político y abogado estadounidense muy conocido, especialmente por haber sido alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. Nació en 1944 y, antes de ser alcalde, trabajó como fiscal federal, donde ganó notoriedad por su lucha contra el crimen organizado en los años 80.

Mientras trabajó como alcalde de la ciudad se le reconoció la reducción significativa de la criminalidad aplicando unas drásticas políticas de “tolerancia cero”. Sin embargo, también fue criticado por tensiones con comunidades minoritarias.

Donald Trump salió en defensa de Rudy Giuliani, esto dijo el exmandatario
En esta foto de archivo, tomada el 14 de agosto de 2020, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, escucha al presidente estadounidense, Donald Trump | Foto: AFP

Su figura alcanzó gran reconocimiento mundial tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que se mostró como un líder visible en medio de la crisis, lo que le valió el apodo de “America’s Mayor”.

