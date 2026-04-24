Delcy Rodríguez agradeció a Gustavo Petro tras reunión: “Fue una de las primeras personas que nos llamó el 3 de enero”

En medio de una declaración conjunta binacional a las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló tras el encuentro bilateral que llevó a cabo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que se reunieran durante alrededor de dos horas en la sede del Gobierno venezolano.

“Esta visita se enmarca en un momento de profunda necesidad de unión e integración de nuestros pueblos”, dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la firma del acta final de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración entre ambos países, que fue ratificada con la firma de ambos cancilleres.

Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas

La líder venezolana agradeció al presidente Petro, ya que aseguró que con su llegada al poder hace cuatro años, se pudo restablecer la relación diplomática y comercial. “En el año 2022, con la llegada del presidente Petro, logramos la apertura de la frontera. Era un hecho antinatural ante unas poblaciones acostumbradas al intercambio comercial. Con Petro, el comercio binacional se ha recuperado”, dijo.

Sobre esta decisión, detalló que el comercio binacional entre Colombia y Venezuela cayó a 70 millones de dólares tras el cierre de la frontera entre ambos países en 2019 y, desde 2022, con la reapertura de las relaciones, “se ha recuperado, a pesar del bloqueo y las sanciones”, hasta alcanzar 1.200 millones de dólares al cierre de 2025.

El presidente Gustavo Petro priorizó la necesidad de combatir las estructuras criminales en la frontera con Venezuela. Foto: Presidencia

“Quiero agradecerle al presidente Gustavo Petro, que usted fue una de las primeras personas que nos llamó aquel 3 de enero, en momentos tan duros para el pueblo venezolano, para expresar su solidaridad”, dijo también la mandataria encargada en referencia al día en que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas militares estadounidenses.

La mandataria anunció este viernes, al cierre de la cumbre con el presidente Gustavo Petro en Caracas, una serie de acuerdos en materia de seguridad, energía y comercio que, según describió, marcan “un segundo hito” en las relaciones entre ambos países.

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El punto que Rodríguez calificó como el más crucial del encuentro fue el acuerdo de seguridad binacional. “Hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales, a grupos de delito transnacional, donde nos hemos planteado ambos países la elaboración de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”, afirmó.

Encuentro en Caracas entre los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Venezuela Delcy Rodríguez Foto: Presidencia de la República

La presidenta encargada advirtió directamente a las organizaciones criminales. “Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando, que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos”.

En materia energética, Rodríguez anunció avances en dos frentes. El primero es la interconexión eléctrica con el occidente de Venezuela, región que, según describió, padece un gran déficit por “el proceso de desinversión en el sistema eléctrico nacional producto de sanciones que han afectado directamente la provisión de repuestos de mantenimiento”.

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El segundo es la interconexión gasífera, que, según planteó, no solo permitiría llevar gas venezolano a Colombia, sino exportarlo conjuntamente a terceros países. “La interconexión eléctrica y gasífera también formó parte del abordaje que tuvimos en este momento”, señaló.

La mandataria también anunció la reactivación de la conexión aérea entre Colombia y Venezuela, en el marco de un acuerdo para impulsar el turismo binacional y desarrollar proyectos de multidestino entre ambos países.