Gustavo Petro dio declaración tras reunión en Miraflores con Delcy Rodríguez: “Liberar las fronteras de las mafias”

Tras un encuentro que duró varias horas en el Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela), el presidente de la República, Gustavo Petro, dio una declaración conjunta con la mandataria encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

En su discurso, el mandatario colombiano ​expresó la necesidad de trabajar de manera coordinada para liberar de las “mafias” las fronteras que se comparten entre ambas naciones.

Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas

“Yo creo que en el camino de reconstitución, de unidad, de integración, unidad de pueblos, integración social y política, no hay que olvidar un proyecto que pereció durante un tiempo; el proyecto de Bolívar de la Gran Colombia puede ser en este siglo XXI, si lo logramos, nos podría llevar a ser una de las naciones más poderosas del mundo”, expresó Petro.

Y avanzó en su intervención: “Poder en el mundo es el ser el corazón del mundo; somos el corazón del mundo. Comenzar en concreto lo hemos hablado hoy, de una liberación de los pueblos, esfuerzo común coordinado: liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito y la trata de personas, para que la frontera solo sea para el pueblo, venezolano y colombiano”.

Encuentro en Caracas entre los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Venezuela Delcy Rodríguez Foto: Presidencia de la República

“Por ahí, en esa liberación, acción militar, policial y social, integración de las dos naciones, profundice un segundo camino: integración alimenticia, nutricional, integración energética, ojalá en los modelos nuevos de energía y no en los viejos, porque demuestran atraer violencia y genocidios, misiles; otras energías pueden traer paz. La humanidad hermana comienza por los vecinos”, insistió el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras su reunión con la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez: “Liberar las fronteras de las mafias”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/OU8s7imw2O — Revista Semana (@RevistaSemana) April 24, 2026

Además, dejó de presente, tras el encuentro con autoridades de Venezuela: “Es difícil llamarnos vecinos, porque somos la misma historia; debemos ser hermanos realmente, y la hermandad humana debe comenzar en el corazón del mundo”.

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Previo a esa declaración, el mandatario colombiano publicó detalles de la reunión con Delcy Rodríguez, por medio de su cuenta en X: “Me reúno con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para trabajar temas claves como seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera entre los países hermanos”.