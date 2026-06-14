Iván Cepeda lanza propuesta de vivienda: promete un millón de casas sin cuota inicial para quienes más lo necesitan

A través de un video publicado en sus redes sociales, el aspirante aseguró que buscará construir un millón de viviendas para familias de los estratos 1, 2, 3 y 4 y que estas podrán adquirirse sin necesidad de pagar cuota inicial.

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“Para millones de personas en Colombia, no tener vivienda es una de las peores situaciones que afrontan en la vida. El crédito y también la cuota inicial se convierten en una barrera imposible para acceder a una vivienda. En mi gobierno eso va a cambiar”, afirmó Cepeda en el mensaje divulgado en Instagram.

El candidato señaló que el acceso a una vivienda digna debe convertirse en una prioridad nacional y defendió la idea de que contar con casa propia representa estabilidad, seguridad y mejores oportunidades para las familias colombianas.

“Vamos a ofrecer un millón de viviendas sin cuota inicial para los estratos 1, 2, 3 y 4. Me la juego por la vida, me la juego por la vivienda”, agregó.

La propuesta se conoce en medio de la recta final de la campaña presidencial y forma parte de un paquete de iniciativas con las que Cepeda busca fortalecer la política social del país.

Según ha planteado en distintos escenarios, uno de los objetivos de su eventual gobierno sería ampliar la intervención del Estado en sectores estratégicos como la salud, la educación, la vivienda y la lucha contra la desigualdad.

Precisamente, el candidato ha defendido la necesidad de impulsar programas que permitan reducir las brechas económicas y garantizar derechos básicos para la población más vulnerable.

En materia de vivienda, considera que miles de familias han quedado por fuera de la posibilidad de adquirir casa propia debido al aumento de los costos de los inmuebles, las dificultades para acceder a créditos y la imposibilidad de reunir recursos para una cuota inicial.

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Por eso, la promesa de construir un millón de viviendas sin cuota inicial se convierte en una de las apuestas más llamativas del candidato en la recta final de la campaña.

Mientras avanza la contienda electoral, Cepeda continúa presentando propuestas enfocadas en temas sociales y reiterando que su programa de gobierno estará orientado a garantizar mejores condiciones de vida para millones de colombianos. La vivienda, asegura, será uno de los pilares de esa apuesta.