Compare las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: seguridad, drogas ilícitas, corrupción y salud

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se medirán en la segunda vuelta presidencial el 21 de junio. Los dos tienen programas de gobierno opuestos. Mientras el primero quiere darle continuidad a las ideas de Gustavo Petro, el segundo quiere erradicarlas.

La defensa de la Constitución Política de 1991, la seguridad y el problema de las drogas, la lucha contra la corrupción, la crisis del sistema de salud y la economía han concentrado los esfuerzos de las dos campañas para atraer votos.

Iván Cepeda, a diez días de la elección, matizó su lenguaje y presentó un plan del gobierno excluyendo uno de los principales tormentos de sus asesores: la asamblea constituyente, dado que espantaba a electores clave y frenaba la unión con el centro.

Abelardo de la Espriella se ha mantenido en sus ideas y no se ha retractado de sus propuestas. Su proyecto de gobierno lo ha posicionado en el primer lugar de las encuestas y ha recibido respaldo internacional, como el guiño de Donald Trump.

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La paz total

La paz total ha sido el tema de conversación en esta contienda por la Casa de Nariño. A falta de debates, los dos candidatos se han enfrentado en la plaza pública y en redes sociales. Uno la defiende y el otro la rechaza de fondo por las crisis que generó.

Iván Cepeda, considerado uno de los arquitectos de las negociaciones de paz que el Ejecutivo sostiene con los grupos armados ilegales, quiere continuar con los acercamientos bajo la denominación de la paz integral.

“Nuestra apuesta por la paz no es una concesión ni una estrategia circunstancial. No renunciamos a nuestro derecho ni a nuestro deber de buscarla, porque es un mandato constitucional y el fundamento ético de nuestro proyecto”, explicó el candidato.

Él tiene una línea roja para estos casos: exigirá a los grupos ilegales el respeto a la población civil, a la niñez, a los liderazgos sociales, a los defensores de derechos humanos y a quienes ya firmaron la paz en procesos anteriores.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Anadolu via Getty Images

Al contrario, Abelardo de la Espriella clausurará la paz total: “El crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país. Con los criminales no habrá negociación. La paz total de Petro no es paz fracasada, sino traición a la patria”.

La seguridad

En materia de seguridad, los dos candidatos presidenciales tienen visiones distintas. Iván Cepeda no percibe una crisis profunda del orden público, mientras que Abelardo de la Espriella cree que el país enfrenta sus peores momentos por cuenta de los ilegales.

Cepeda, en primer lugar, apostará por la implementación integral del acuerdo de paz que pactó el gobierno de Santos con las extintas Farc-EP; buscará la protección de la población civil; y la dignificación de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de sus capacidades.

También busca el “control efectivo y diferenciado de los territorios; el debilitamiento de las finanzas criminales; la seguridad ciudadana y la reducción de delitos como el hurto, la extorsión, el secuestro y el homicidio; el cuidado de las mujeres (…)”.

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La teoría del aspirante del Pacto Histórico es que la inseguridad no es un fenómeno aislado, sino la expresión de “profundas desigualdades sociales, la exclusión y la débil presencia institucional en amplios territorios del país”.

Él anticipó que, de ganar la elección, el éxito de la propuesta no se medirá por el número de bajas o capturas, sino por la reducción de las violencias, la protección efectiva de la población y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.

En materia de la Policía y las Fuerzas Militares, agregó que avanzará hacia la nivelación salarial y el robustecimiento técnico del subsistema de salud militar y policial y la cobertura del 100 por ciento en educación superior para hijos del personal caído o con invalidez en servicio, y en un fondo de vivienda preferencial descentralizado.

Abelardo de la Espriella apunta hacia la recuperación del control territorial; reafirmar el monopolio estatal de las armas; desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos; reconstruir la fuerza pública, fortalecerla y respaldarla en sus acciones.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De igual manera, “destruir economías ilegales; recuperar el sistema carcelario; fortalecer inteligencia, justicia y judicialización; (y) seguridad en el barrio, bloque de búsqueda contra la extorsión y primera línea de seguridad con veteranos y reservistas”.

La lucha contra las drogas

Iván Cepeda propuso a sus electores que haría esfuerzos por legalizar la marihuana y confrontar la tradicional política de la lucha contra las drogas. Abelardo de la Espriella está en el otro extremo y anuncia una persecución frontal hacia este fenómeno.

Cepeda cree que Colombia debe avanzar hacia una política de drogas basada en la diferencia entre sustancias, usos y riesgos, “superando enfoques que han equiparado la hoja de coca con la cocaína o la amapola con la heroína”.

En la misma línea, dijo: “Transformaremos la hoja de coca, de marihuana y la amapola en oportunidades con valor agregado desde la base de la economía popular, impulsando alternativas industriales, alimenticias y farmacéuticas”.

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También que promoverá “ante el Congreso rutas eficientes para avanzar hacia regulaciones participativas del cannabis, la hoja de coca y la amapola, trasladando el control de estos mercados de la mafia al Estado”.

En esta materia, De la Espriella anunció: “Destruir las 330.000 hectáreas de coca y valerse de todas las herramientas que nos permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio exprés, la sustitución y la extradición”.

La corrupción

Los dos candidatos presidenciales consideran que la corrupción es uno de los graves problemas que tiene el Estado colombiano. Con diversas fórmulas, buscan erradicarla y llevar a los responsables ante la justicia.

Iván Cepeda propuso la creación de un sistema nacional contra la macrocorrupción que actúe de “manera integral para desmantelar estas redes, garantizar justicia y devolver cada peso robado al Estado para ponerlo al servicio de la ciudadanía”.

Llevaría al Congreso una ley que tipifique la gran corrupción como un delito grave de criminalidad organizada; se acabarán los privilegios a los condenados por robar las finanzas del Estado; y dará incentivos a quienes aporten información.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Semana

De la Espriella impulsará un bloque de búsqueda contra la corrupción dirigido por él mismo; usar inteligencia, análisis financiero y policía judicial; aplicar extinción de dominio exprés; y una persecución de los flujos financieros ilícitos.

Agregaría una “reforma a la contratación pública; menos discrecionalidad y más transparencia en la actuación pública; a 2030, todos los procesos de contratación pública se llevarán a cabo a través de blockchain para que la información introducida no pueda ser modificada por nadie”.

Salud

Finalmente, en materia de salud, los dos tienen visiones opuestas. Iván Cepeda cree que el sistema de salud que buscaba implementar el Gobierno Petro es acertado, mientras que Abelardo de la Espriella sostiene que es nefasto y reconoció la crisis que generó en el país.

Iván Cepeda: “A pesar de la oposición, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado acciones decisivas para transformar el sistema de salud. Este esfuerzo ha estado acompañado de un aumento sustancial del presupuesto (…)”.

Para él, ese enfoque debe continuar: “Ajustar y profundizar, avanzando hacia un sistema de salud dirigido a garantizar derechos con una apuesta territorial y equitativa”, se lee en el programa de gobierno que publicó a diez días de las elecciones.

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Su propuesta es que en los primeros cien días adoptará un plan de emergencia para garantizar el “acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, asegurando la compra y distribución centralizada de medicamentos”.

También se dijo: “Resolveremos las citas, procedimientos y tratamientos represados mediante la articulación de la red pública, los equipos básicos y especializados y prestadores privados que se vinculen a esta estrategia”, entre otros planes.

De la Espriella tiene en mente un plan de choque de diez billones de pesos, revisar la UPC, restablecer flujo de recursos, poner al paciente en el centro y recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

“Proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables; fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención; inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio y hacer seguimientos”, comentó el candidato.

Igualmente, “revisar los contratos asignados o contratos no ejecutados en infraestructura en salud en los lugares donde hay riesgo de corrupción o ineficiencia en la inversión pública, e implementar el bloque anticorrupción en los casos que sean necesarios”.