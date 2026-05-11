Iván Cepeda defiende su participación en la Paz Total: “Nunca me arrepentiré”

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a las críticas que ha recibido de algunos sectores políticos por su participación en procesos de paz y por el protagonismo que tuvo en la planeación de la Paz Total, la estrategia del Gobierno Petro que trató de desarmar a las estructuras criminales de Colombia.

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Los bajos resultados en las negociaciones y las versiones de expertos que señalan que ese programa fortaleció a los grupos ilegales han sido los reparos constantes al aspirante de la izquierda, quien también estuvo sentado en los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Se me acusa con frecuencia, por parte de la extrema derecha, de haber trabajado por la paz de este país, de haber contribuido en este gobierno a sacar adelante su política, de haber participado en diálogos de paz, de haber contribuido a que se hiciera posible el Acuerdo de La Habana”, dijo Cepeda desde Bolívar.

Su versión es que no se arrepiente de haber hecho estos esfuerzos por Colombia y reseñó también su activismo a favor del proceso de paz que realizó la administración de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc, cuyos excombatientes respaldan hoy su candidatura presidencial a través de Comunes.

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“Quiero decir en esta plaza, que está llena de gente que ha trabajado por la paz, que nunca me arrepentiré de haber hecho posible que en Colombia se hubieran presentado diálogos y hechos de paz. Jamás me arrepiento de trabajar por la paz. Es un orgullo haber sido y ser activista de la paz en Colombia”, agregó el candidato.

El fracaso de la Paz Total y su participación ha motivado las críticas a su proyecto político durante esta carrera por la Casa de Nariño, en la cual ya ha dado pistas de que continuaría ejecutando los acercamientos con ilegales, pero con algunas condiciones, como frenar los ataques contra la población civil.