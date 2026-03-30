ExFarc se suman a la campaña de Iván Cepeda: “Seguimos firmes en nuestro compromiso”

Los excombatientes de las Farc, agrupados en Comunes, manifestaron que respaldarán el proyecto político de Iván Cepeda y Aida Quilcué para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, pese a que en las elecciones legislativas hicieron alianza con el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, que también aspira a la Casa de Nariño.

En un comunicado, los firmantes de paz describieron que el momento que vive el país en este momento los convoca a actuar con claridad y responsabilidad, “dando continuidad al trabajo político y social que hemos construido en los territorios junto a comunidades, organizaciones y ciudadanía en general”.

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Aunque la organización perdió su personería jurídica por los pocos votos que logró el 8 de marzo, y no tendrá representación ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, anticipó que se decantará por el proyecto político del Pacto Histórico en las urnas, descartando su apoyo a Carlos Caicedo.

Así se reseñó en el texto: “Consideramos fundamental respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, así como la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué, liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del acuerdo final de paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”.

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Los excombatientes de la guerrilla destacaron el perfil de los dos candidatos: “Sus trayectorias en defensa de los derechos, los pueblos, las víctimas y la justicia, así como su compromiso con las transformaciones sociales, representan una garantía para avanzar en el país que soñamos”.

De esa manera, se pidió a la militancia y simpatizantes de Comunes a sumarse a esta decisión, poniendo a disposición de la campaña su trabajo colectivo y experiencia en los territorios “para seguir construyendo un país con justicia social y paz. Seguimos firmes en nuestro compromiso con la reconciliación, la justicia social y la dignidad”.