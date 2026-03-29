Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda es “candidato del narcoterrorismo” y lo califica como un “pésimo senador”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este domingo al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, insistiendo en sus críticas frente a la aspiración del también senador de llegar a la Casa de Nariño.

Uribe publica “las mentiras de Petro a Westcol”

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, denominado “el minuto de Cepeda”, el ex jefe de Estado se refirió en primera instancia a la labor del dirigente político de izquierda en su paso por el Congreso.

“Cepeda ha sido pésimo senador. Ausentista del 40 % de las sesiones. Se dedicaba a sobornar testigos para que me acusaran, ni así pudo sustentar su afán de afectar mi reputación”, señaló el mandatario.

Uribe Vélez también se refirió a la aspiración presidencial de Iván Cepeda y aseguró que es el “candidato del narcoterrorismo que benefició con impunidad. Ayudó a pasar de 48 mil hts de coca a más de 300 mil”.