Confidenciales

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda es “candidato del narcoterrorismo” y lo califica como un “pésimo senador”

El expresidente público un nuevo mensaje en sus redes sociales que denominó “el minuto de Cepeda”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 6:51 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse este fin de semana sobre Iván Cepeda.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse este fin de semana sobre Iván Cepeda. Foto: Semana

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este domingo al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, insistiendo en sus críticas frente a la aspiración del también senador de llegar a la Casa de Nariño.

Uribe publica “las mentiras de Petro a Westcol”

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, denominado “el minuto de Cepeda”, el ex jefe de Estado se refirió en primera instancia a la labor del dirigente político de izquierda en su paso por el Congreso.

“Cepeda ha sido pésimo senador. Ausentista del 40 % de las sesiones. Se dedicaba a sobornar testigos para que me acusaran, ni así pudo sustentar su afán de afectar mi reputación”, señaló el mandatario.

Uribe Vélez también se refirió a la aspiración presidencial de Iván Cepeda y aseguró que es el “candidato del narcoterrorismo que benefició con impunidad. Ayudó a pasar de 48 mil hts de coca a más de 300 mil”.

Confidenciales

“No te estamos pidiendo que pienses igual”: el mensaje de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en medio de la campaña presidencial

Confidenciales

José Manuel Restrepo revela quién será su jefe de debate en la campaña vicepresidencial

Confidenciales

Federico Gutiérrez a Iván Cepeda tras su visita a Medellín: “Nosotros seguiremos adelante”

Confidenciales

“Antioquia es muro de contención contra el comunismo”: Andrés Julián Rendón en respuesta a discurso de Iván Cepeda

Confidenciales

“Se lo digo de frente: aquí no es bienvenido”: Concejal de Medellín a Iván Cepeda

Confidenciales

Inicia la puja por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

Confidenciales

Westcol y Petro: ¿se rajó el presidente?

Política

Abelardo de la Espriella expresa su solidaridad con el pueblo antioqueño y sus líderes por los “ataques de Iván Cepeda”

Política

Uribe publica “las mentiras de Petro a Westcol”

Política

Álvaro Uribe Vélez le responde a Iván Cepeda tras discurso en Medellín: “Les cumple a los criminales que lo imponen”