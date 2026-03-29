Uribe publica “las mentiras de Petro a Westcol”

Este domingo 29 de marzo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un texto que tituló: “Una de las mentiras de Petro a Westcol, sobre educación superior”, ante el encuentro que tuvo en días pasados el presidente Gustavo Petro con el influencer.

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El pasado jueves 26 de marzo, Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, quien es un joven colombiano empresario, streamer y creador de contenido, le realizó una entrevista a Petro desde la Casa de Nariño que revolucionó las redes sociales.

En medio de este encuentro donde se habló de varios temas, uno de ellos llamó la atención de Uribe cuando Petro dijo: “Que 400.000 nuevos jóvenes estén en universidades, estudiando gratuitamente”.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Foto: Pantallazo de video de la entrevista de Westcol y Colprensa, respectivamente.

El expresidente se refirió puntualmente a este comentario y le refutó con cifras al mandatario lo que le dijo a cientos de colombianos, en especial a los jóvenes que estaban siguiendo la transmisión en vivo.

“Cupos de educación superior. Estudiantes que ingresaron por primera vez a la educación superior pública: 190 mil. Promesa Petro (PND): 500 mil. Cupos nuevos en la educación pública (Técnicas, tecnológicas y universitarias públicas): 57.930”, dijo Uribe inicialmente en un comunicado.

Con relación a los estudiantes universitarios nuevos con gratuidad, mencionó que en el Gobierno Petro aumentaron a 203 mil estudiantes beneficiados para un total de 930 mil en comparación con los 727 mil que había en el gobierno Duque.

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“Promesa Petro: 100 universidades nuevas. Resultado: 42 proyectos de mejoramiento físico de universidades. 8 terminados: proyectos de dotaciones y estudios-diseños. Solamente se puede considerar la entrega de una universidad nueva”, detalló Uribe.

Y finalizó el escrito diciendo: “La universidad privada presenta estancamiento en la cantidad de estudiantes. Propuesta: Estado ICETEX. Reducción recursos ICETEX: 74%. Reducción créditos nuevos (2025-I vs 2024-I) (Menos) 80.7%. El 69.2% de los estudiantes ICETEX son estrato 1 y 2”.

Uribe publicó el texto en su cuenta personal de la red social X sobre las 6:00 de la mañana; sin embargo, después de unos minutos despublicó el trino. Este fue el comunicado: