Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto para la Presidencia, según encuesta de Guarumo

Este sábado, 28 de marzo, se conoció una nueva encuesta que mide la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, en que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se mantiene liderando la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Así quedaron los candidatos en el tarjetón para la primera vuelta presidencial

El candidato del movimiento Defensores de la Patria y la aspirante del Centro Democrático, de acuerdo con la encuesta de Guarumo para El Tiempo, se encuentran en un empate técnico, lo que evidencia el cara a cara que tendrán de cara al 31 de mayo por un cupo a la segunda vuelta.

De acuerdo con la encuesta, el candidato de la izquierda se ubica con el 37,5 % de la intención de voto; seguido por Abelardo de la Espriella, que suma un 20,2 %, y Paloma Valencia, que alcanza un 19,9 %, siendo la que más impulso ha logrado tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

El voto en blanco se ubica en el cuarto lugar, con 11,0 %, mientras que los demás candidatos en disputa se encuentran con apenas un digito en su intención de voto: Sergio Fajardo (3,9 %), Claudia López (2,3 %), Santiago Botero (1,5 %), Miguel Uribe Londoño (1,3 %), Carlos Caicedo (0,8 %), Roy Barreras (0,6 %), Clara López (0,5 %), Luis Gilberto Murillo (0,2 %), Mauricio Lizcano (0,2 %) y Gustavo Matamoros (0,1 %).

Intención de voto de acuerdo con la más reciente encuesta de Guarumo para El Tiempo. Foto: Captura de pantalla

La encuesta también indagó sobre el candidato a la Presidencia de Colombia por el cual “nunca votaría”. Allí también encabeza Iván Cepeda, con el 37,2 %, seguido por Abelardo de la Espriella, con el 22,0 %, y Paloma Valencia, que suma 14,7 %. En ese orden, le sigue Claudia López (6,2 %) y Sergio Fajardo (6,2 %) en el top 5.

Escenarios en segunda vuelta

La encuesta de Guarumo para El Tiempo también analizó diferentes escenarios para una eventual segunda vuelta presidencial, la cual se realizará en Colombia el 21 de junio, de acuerdo con el cronograma de la Registraduría Nacional de no haber un ganador en primera.

En el caso de una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes actualmente encabezan la intención de voto de acuerdo con la encuesta, el ganador sería el candidato del Pacto Histórico con 44,9 %, frente al 36,4 % del candidato de Defensores por la Patria.

Escenario de segunda vuelta en la encuesta de Guarumo para 'El Tiempo'. Foto: Captura de pantalla

La misma situación ocurre en un hipotético escenario entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. La intención de voto se ubica con el 43,3 % para el candidato de la izquierda y un 40,0 % para la candidata del Centro Democrático, quedando en un empate técnico.

De acuerdo con la encuesta de Guarumo para El Tiempo, el margen de error se ubica en el 2,2 %, lo que representa que tanto Iván Cepeda como Paloma Valencia podrían bajar y crecer, respectivamente, y quedar en un empate técnico. Por eso tienen que cautivar ese 16,7 % de indecisos.

Escenario de segunda vuelta en la encuesta de Guarumo para 'El Tiempo'. Foto: Captura de pantalla

La encuesta realizada por Guarumo y EcoAnalítica para El Tiempo consultó a 3.736 adultos (3.170 en zonas urbanas y 566 en zonas rurales) con intención de votar, distribuidos en 69 municipios de Colombia. El nivel de confianza global es de 95, mientras que el margen de error de muestreo global es de 2,2 %.

En este enlace puede conocer toda la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica.