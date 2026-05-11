Dua Lipa se convirtió en tendencia en redes sociales luego de conocerse que interpuso una millonaria demanda contra Samsung Electronics. La cantante británica asegura que la compañía utilizó su imagen sin permiso para promocionar televisores en Estados Unidos.

Shakira tuvo eufórica reacción al tributo que Dua Lipa le hizo en su concierto en Bogotá: “Conmovida”

Según documentos judiciales revelados por medios internacionales, la artista estaría reclamando 15 millones de dólares por daños y perjuicios. El proceso legal fue presentado ante un tribunal federal de California y rápidamente comenzó a generar conversación.

De acuerdo con la denuncia, la empresa tecnológica habría utilizado una fotografía de Dua Lipa en las cajas de varios televisores comercializados entre 2025 y 2026. El problema, según el equipo legal de la cantante, es que nunca existió una autorización para usar su imagen con fines publicitarios.

La situación llamó especialmente la atención porque muchas personas llegaron a pensar que la intérprete de Levitating tenía una alianza oficial con la marca. Precisamente, ese sería uno de los principales argumentos de la demanda.

Según la información revelada, la fotografía habría sido tomada detrás del escenario del festival Austin City Limits en 2024. Además, el equipo de la artista sostiene que ella posee los derechos legales sobre esa imagen, por lo que cualquier uso comercial debía ser aprobado previamente.

Dua Lipa vivió preocupante situación en medio de su visita a Colombia; club de fans se pronunció

En la demanda se señala que la compañía habría usado la fotografía de manera estratégica para aumentar las ventas de los televisores, aprovechando el impacto mediático y el reconocimiento internacional de Dua Lipa.

La artista asegura que descubrió la situación en junio de 2025 y que desde entonces solicitó a la empresa detener la distribución del material. Sin embargo, de acuerdo con su versión, las peticiones no habrían sido atendidas.

La artista tomó importante medida legal. Foto: Getty Images

La noticia rápidamente se volvió viral y provocó un debate entre fanáticos de la cantante y usuarios en redes sociales. Mientras algunos consideran que la artista está defendiendo correctamente sus derechos de imagen, otros cuestionan cómo una compañía de esa magnitud habría permitido el uso de una fotografía sin autorización.