Shaira reveló que fue víctima de robo por parte de su padre: “Me los quitó”

Shaira sorprendió a sus seguidores luego de hablar abiertamente sobre algunos de los momentos más difíciles que vivió durante su infancia. La cantante colombiana, que alcanzó la fama tras convertirse en la ganadora de Factor XS en 2011, recordó cómo fueron sus primeros años de vida y reveló una situación familiar relacionada con su padre.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el pódcast Te lo dice Cuervo, presentado por Camilo Cuervo, espacio en el que la artista habló de su niñez, de las dificultades económicas que enfrentó junto a su familia y de cómo comenzó a trabajar desde muy pequeña para ayudar en su casa.

Durante la conversación, Shaira dejó claro que crecer en medio de necesidades económicas marcó gran parte de su vida. Sin embargo, también aprovechó para destacar el esfuerzo que hizo su mamá para sacar adelante a sus hijos.

Cantante y artista, exparticipante del Factor Xs. Foto: Instagram: @shaira_oficial

“Yo nunca normalicé la pobreza; sí vengo de una familia a la que le tocó muy duro. Mi mamá era una berraca, ella cada año tenía su ahorrito para comprarnos ropa a sus cinco hijos y también tenía un puestico”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

La cantante recordó que su madre trabajaba constantemente para garantizarles comida y algunas comodidades básicas. Según contó, todos en la familia ayudaban de alguna manera para salir adelante.

“Mi mamá era muy inteligente, tenía un puestico de comida y entre todos ayudábamos, entre todos mis hermanos. Yo también alcancé a vender Bonice y eso en la cuadra”, afirmó.

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Sin embargo, uno de los momentos que más impactó de la entrevista ocurrió cuando Shaira reveló que el dinero que lograba ganar siendo una niña desapareció y señaló directamente a su padre como responsable.

“Me ganaba mis pesitos y mi papá se los robó (…) La verdad, sí me los quitó, de esa plata nunca supe nada”, recordó.

La confesión generó sorpresa entre quienes escucharon el pódcast, pues la cantante habló del tema con total sinceridad y sin esconder el dolor que le produjo esa experiencia.

@telodicecuervo "Nunca normalicé la pobreza" @shairaoficial revela detalles de su infancia La entrevista completa con SHAIRA ya disponible en YouTube 'Te Lo Dice Cuervo' 🐦‍⬛ - - - shaira shairafans shairamusica camilocuervo TeLoDiceCuervo musicapopular musicapopularcolombia MusicaDeCantina musicapopularcolombiana Podcast podcastclips podcasting podcastviral podcastersofinstagram PodcastShow podcastlife podcaster entrevista polemica chisme chismesito EntrevistaExclusiva laneveranews ♬ sonido original - Te Lo Dice Cuervo - Te Lo Dice Cuervo

Aunque no entregó mayores detalles sobre lo ocurrido, sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo.

A pesar de las dificultades que enfrentó durante su infancia, Shaira recordó algunos momentos felices que conserva con cariño. Uno de ellos ocurrió gracias al trabajo que realizaba junto a su mamá cuando apenas tenía unos años de edad.

“Una anécdota muy bonita es que, trabajando con mi mamá, me pude comprar mis primeros tenis; tenía como seis años”, finalizó.