Jhonny Rivera se cansó de cuentos y rompió el silencio sobre rumores de romance con Shaira

“Entro a mi Instagram y veo una cantidad de insultos, pero tremendos, yo dije, pero qué pasó ahora, porque vi un montón de gente tratándome mal. Shaira siempre ha dicho que me ha visto como un padre, ha sido una relación de padre e hija, y nunca en la vida he tenido ni una sola palabra con ella de amor, nunca”.

“Tengo que convivir con esto. Ay Dios mío, yo he sido un gran admirador de Shaira, de verdad, de las voces bonitas de Colombia, la de Shaira, y siempre me ha parecido que tiene unas canciones espectaculares, desde cuando era niña y las de ahora también, pero nunca ha habido absolutamente nada, y si a la gente no le basta con la versión de ella, ni con la mía, ahí si no hay nada que hacer”, concluyó con molestia frente a lo sucedido.