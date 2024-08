“El peor asesino”: Shaira rompe el silencio sobre Jhonier Leal y revela detalles sobre su luto por Mauricio

Tras la publicación de Noticias Caracol en la que se puede observar el polémico video de los que serían los últimos minutos de vida de Mauricio Leal, miles de personas se han manifestado a través de las redes sociales para compartir sus opiniones con respecto al caso que conmocionó a Colombia en el mes de noviembre del 2021.

Como era de esperarse, una de las declaraciones más esperadas había sido de la Shaira, una joven actriz y cantante que mantuvo una relación de amistad con el ‘peluquero de las estrellas’ durante varios años, por lo que su muerte ha sido una de las situaciones más duras y dolorosas que ha tenido que enfrentar.

Mauricio Leal Jhonier Leal Carta | Foto: Suministrada a Semana API

¿Qué dijo Shaira luego de que se diera a conocer el video con las últimas palabras de Mauricio Leal?

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo… por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más. Yo a ustedes les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad, hasta mi vida corría peligro porque el asesino, en aquel tiempo, seguía suelto y aun así no comí de nada”, escribió.

Además, explicó que, a diferencia de lo que muchos han afirmado, nunca ha buscado un beneficio propio y, por el contrario, se ha enfocado en que se haga justicia en el caso de Mauricio.

Shaira habló sobre nuevo video de la muerte de Mauricio Leal. | Foto: Instagram @shaira_oficial

“Dejen a Maíto y a su mamá descansar en paz, a mí este video no me extraña… así es la mente de un psicópata. Por favor, no aviven el dolor de la ausencia de un ser amado”, finalizó.

Shaira ya había hablado del extraño comportamiento de Jhonier Leal

Debido a que el tema se revivió en redes sociales, algunas de las entrevistas que Shaira había dado se popularizaron nuevamente en la plataforma de videos TikTok, a través de la cual se recordaron algunas de las afirmaciones que la joven ya ha realizado frente al caso.

“Todo lo que él tenía, su hermano lo quería copiar, todo, absolutamente todo, hasta su ropa y quería ser famoso, es famoso, pero como el peor asesino”.

Por otro lado, se refirió a la carta que fue encontrada en la escena del crimen, la cual, desde su punto de vista, resulta muy extraña, pues no considera a Mauricio capaz de hacer algo de tal magnitud.

“La carta del supuesto suicidio, el hecho de querer decir que su hermano que ´¿por qué lo hiciste Maito?’, decir que llegó a la casa y no tocó nada, pues si yo veo a mi mamá y a mi hermano en esa situación, yo me tiro a ver qué pasa, si puedo hacer algo, si están vivos, si me los puedo llevar, o así sea que ya estén muertos, pero yo me tiro porque es mi angustia, es mi dolor (...) En realidad, con la cantidad de pruebas que la Fiscalía logró recoger, cualquiera dice ‘esto es peor que Caín, ni Caín se atrevió a matar a su propia madre’”.

Mauricio Leal y Shaira | Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: shaira_oficial

Finalmente, manifestó que Jhonier Leal merece el trato que recibe por parte de la sociedad, pues luego de mucho tiempo, las personas lograron conocer la verdad de lo acontecido.

“Es una situación demasiado compleja, de los casos más horribles que yo he podido escuchar. Se merece que lo traten como toda Colombia lo está tratando, porque toda Colombia le cogió rabia y le cogió fastidio, porque todo el mundo empezó a darse cuenta, paso a paso, de qué estaba sucediendo”.