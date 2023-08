Shaira no se queda quieta y toma acciones jurídicas por polémica sobre supuesto plagio de Karol G

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, señaló la santandereana.

Luego, agregó: “Son mis redes sociales y yo hago lo que quiera, no tengo por qué aguantarme todo esto. Se ha vuelto una cadena de información errada, no se pongan a crear películas donde no las hay. Aquí no hay odio por nadie”.