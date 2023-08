Shaira, bastante incómoda, rompió el silencio y aclaró si mensaje era contra Karol G: “A mí nadie me ha regalado nada”

Shaira se robó el corazón de miles de personas en el país con su talento, su carisma y su trabajo en la música, quedando como ganadora de una de las ediciones del Factor Xs, exactamente en 2011. La colombiana cautivó con su voz, llevándose el primer lugar de una reñida competencia artística.

La artista ganó un reality de RCN. | Foto: Instagram @shaira_oficial

Sin embargo, más allá de su trabajo, la joven sobresalió como protagonista de algunas polémicas en la actualidad, debido a publicaciones o declaraciones que dio de forma pública. Recientemente, la cantante fue blanco de reacciones por un post que subió, donde aseguraba que alguien estaba copiando sus ideas creativas.

Según muchos, Shaira, nacida en Barbosa, Santander, habría acusado a Karol G de copiar su idea al implementar el ritmo ‘Tex Mex’ para su reciente éxito, pues por medio de sus historias de Instagram expresó: “Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie después de ‘La reina del Tex Mex’ había querido grabar ese estilo acá en Colombia, hasta que yo me atreví y luego zass, les regalé una idea. De nada.”

Las nuevas curvas de Karol G no dejan de ser tendencia. | Foto: Instagram: @karolg

No obstante, ante el auge que tomó este mensaje, las críticas bombardearon a la artista, al punto de que tuvo que limitar los comentarios en su cuenta personal y eliminar varias ofensas que había recibido. Shaira no se quedó callada y aprovechó para subir un video, donde aclaraba lo dicho y desmentía que fuera una pulla en contra de ‘La Bichota’.

“Chicos, hago este video, no para retractarme porque sé que muchos van a decir: ‘Ay, salió a hablar porque la cag$’, no es así. Simplemente, salgo a hablar porque muchos no entendieron el mensaje”, dijo al inicio del video, agregando: “Me dicen: ‘Ay, ¿por qué borras los comentarios?’, pues porque yo no tengo que aguantarme tanta ofensa de la gente si yo no estoy haciendo las cosas mal”.

La cantante se sinceró sobre polémica publicación que hizo. | Foto: Instagram @shaira_oficial

Luego de dejar claro que no permitiría que nadie la ofendiera o atacara, la joven talentosa tomó la palabra y afirmó que su texto estaba enfocado en aquellos artistas emergentes, quienes debían cuidar sus ideas para que productores o compositores no las fueran a tomar y las implementaran en éxitos de celebridades más grandes. La santandereana apuntó que nunca acusó de plagio a nadie y que esto solo fue malinterpretado por las personas.

“Seamos más herméticos con esa información, más cautelosos de a quién se la mostramos, porque hay compositores y productores escuchan la idea y cogen de aquí y allá y hacen una canción chévere para otro artista... nosotros quedamos como el payaso porque no tenemos el público a quien llegarla para ser internacionales, como lo es esta artista con la que están diciendo que yo tengo un pleito o que estoy acusando de plagio, supuestamente, y son palabras que no han salido de mí”, comentó en el clip.

Shaira afirmó que no tenía nada en contra de Karol G. | Foto: Instagram @shaira_oficial

De igual manera, Shaira reconoció que había personas que respetaban su trabajo y su talento, pero lo que deseaba era avanzar en la industria y darse a conocer por sus ideas, en lugar de soltar información a personajes que luego la usarían a su favor. “Sé que muchos respetan lo que he hecho y he trabajado, muchos no me conocen, pero mucho gusto, Shaira”, indicó.

La cantante, además, puntualizó que no le parecía correcto que difundieran declaraciones que nunca dio, pues todo lo relacionaban con Karol G y, por el contrario, ella la admiraba totalmente por el impacto que tuvo en el mundo.

Shaira aclaró que nunca tiró pullas a Karol G. | Foto: cuenta de Instagram @shaira_oficial

“Me parece muy triste porque aquí todos los artistas merecemos respeto, todos tenemos sueños. Qué triste que estén difundiendo cosas que nunca dije. De pronto algunas personas lo relacionaron porque una canción de Karol G, que acaba de salir, también es cumbia y yo estaba atacándola a ella, no es para ella”, afirmó, a lo que añadió: “Vuelvo y repito, es una artista que yo admiro, porque me gusta su música, porque la rompe, porque es una representación muy top de los colombianos”.

Shaira agregó que no había necesidad de formar pleitos donde no los había, pues su intención no era tirarle pullas a la famosa cantante de música urbana. “Son mis redes sociales y yo hago lo que quiera, no tengo por qué aguantarme todo esto (...) se ha vuelto una cadena de información errada, no se pongan a crear películas donde no las hay”, dijo bastante molesta.