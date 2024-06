¿La próxima? Cantante colombiana dijo que prometió casarse con Christian Nodal “en seis años”

Shaira confesó detalles de la cercanía que tuvo con Christian Nodal hace algún tiempo

La cantante de 21 años de edad se refirió además a las razones por las que, a pesar de tener una fuerte conexión, no habrían llegado a algún acuerdo y habrían preferido darse un espacio y posponer los inicios de una posible relación este ellos.

“A él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema. Hace como un año me dijo que cuando estuviera más grandecita, tal vez me roba, entonces, mientras tanto que esté con sus novias y haga lo que quiera”, dijo Shaira entre risas.