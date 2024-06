“Prefiero ser honesta”: Ángela Aguilar rompió el silencio y se refirió a rumores sobre embarazo y boda

Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de sonar desde que dieron a conocer su relación, generando toda clase de comentarios y especulaciones sobre su unión.

Así se ha podido ver en las redes, donde luego de que hicieran público su noviazgo en medio de una entrevista, sean centro de toda clase de opiniones, algunos que apoyan su idilio de amor, mientras otros que les lanzan fuertes críticas.

Tal ha sido el nivel de fuertes comentarios que ha recibido, que recientemente decidió hacer frente a sus críticos, dando una reveladora entrevista en la que habló sin tapujo por lo que está pasando en este momento.

Así se pudo ver en la conversación que tuvo con la revista mexicana Quién, donde mencionó que no esconderá su amor, porque ella no busca ser un ejemplo a seguir de nadie.

“Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo, y eso me ha metido en muchos problemas, pero sabes qué, yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita”, inició comentando Ángela.

Posterior a esto hizo referencia a quienes la critican por no ser un “buen ejemplo”, a lo que mencionó: “Hay mucha gente hipócrita en esta industria —otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa— que solo dice lo que la gente quiere escuchar y yo no estoy para eso. Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo”.

Cristian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo, tras la separación el artista con Cazzu. | Foto: Tomada de Instagram @nodal y @angela_aguilar_

Adicional, hizo mención a cómo la han afectado los malos comentarios, asegurando que en un principio fue duro para ella, debido a que “me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión”.

En la entrevista expresó que no desea prestarle más atención a la gente que critica su vida, debido a que ante los malos cuestionamientos, ella sabe muy bien quién es y las personas importantes en su vida también lo saben.

Finalizando la charla, no dejó pasar los comentarios de algunos periodistas de la farándula mexicana que han especulado que se casó y que incluso estaría esperando un bebé, a quienes les pidió no casarla y muchos menos embarazarla aún.