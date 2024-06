La razón por la que Christian Nodal es relacionado con el ‘síndrome de Tarzán o liana’, ¿de qué se trata?

No obstante, pese a que no tenían planes de llegar al altar, sus fans sí esperaban que lograran tener una relación mucho más estable por el nacimiento de su pequeña, pero esto no fue así y Nodal se defendió de las críticas expresando que “simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando”.