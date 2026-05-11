A ritmo de Diomedes Díaz, Bad Bunny confirma su amor por Colombia y lanza promesa: “Nos veremos pronto”

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de gratitud al público colombiano tras su reciente paso por el país en el marco de su gira Debí tirar más fotos World Tour.

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El intérprete destacó la conexión emocional lograda durante sus presentaciones y dejó abierta la posibilidad de un retorno al territorio nacional en el corto plazo.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el cantante rememoró las jornadas de los días 23, 24 y 25 de enero de 2026, fechas en las que se presentó ante un aforo completo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Según las declaraciones del propio artista, la experiencia en la capital antioqueña marcó un hito en su trayectoria reciente.

“Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien... pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Atanasio fue otra cosa”, expresó el músico.

Bad Bunny subrayó que, a pesar de su familiaridad previa con la ciudad, la intensidad de los asistentes superó sus expectativas, calificando la energía del público como una de las más altas registradas durante toda su gira internacional.

“Me sorprendieron de la mejor manera. ¡Medellín lo dio todo y más!”, puntualizó en su mensaje.

Bad Bunny recuerda su paso por Medellín y agradece el cariño del público. Foto: x

Más allá de los escenarios, el paso de la estrella urbana por Colombia estuvo marcado por una inmersión en la cultura local.

En los registros compartidos por el artista, se le observa disfrutando de la oferta culinaria de El Cielo, el reconocido restaurante del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, poseedor de estrellas Michelin.

Bad Bunny acompañó uno de sus clips, en el cual se aprecia el paisaje urbano de Medellín, con la canción La reina, una de las obras más emblemáticas del fallecido Cacique de la Junta, Diomedes Díaz.

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El cierre de su mensaje despertó de inmediato especulaciones sobre futuros compromisos en el país. El artista no solo agradeció a Medellín por el recibimiento, sino que extendió su gratitud a toda la nación y lanzó una promesa que ya genera expectativa entre sus fanáticos:

“Tengo mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra... algún día será. Nos veremos pronto”.

Por ahora, el artista se encuentra en una fase de descanso, compartiendo imágenes desde entornos rurales colombianos, donde se le ha visto recuperando energías tras la exigente agenda de conciertos.