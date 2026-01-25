Bad Bunny rindió homenaje a Yeison Jiménez en Medellín tras dos semanas de su muerte; sorprendió con emotivo detalle

El fin de semana fue toda una locura para millones de fanáticos que se congregaron en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, para disfrutar del esperado concierto de Bad Bunny y corear a todo pulmón sus canciones. El artista puertorriqueño logró llenar las tres fechas programadas: la primera se realizó el pasado viernes y la segunda este sábado, jornada en la que sorprendió al público con un invitado especial que hizo estallar el estadio: Arcángel.

Para este domingo 25 de enero se espera que miles de asistentes vuelvan a vivir un espectáculo sin precedentes que, hasta el momento, no ha decepcionado a sus seguidores. Sin embargo, uno de los momentos más destacados del fin de semana fue el emotivo homenaje que el cantante rindió al fallecido artista Yeison Jiménez, gesto que conmovió profundamente al público presente.

Bad Bunny se presentó en Colombia, Medellín este fin de semana. Foto: Getty Images

La muerte del cantante se confirmó el pasado 10 de enero y paralizó a la industria de la música popular. Jiménez perdió la vida cuando la avioneta en la que se desplazaba junto a varios integrantes de su equipo para cumplir un compromiso se desplomó entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. En el trágico accidente no hubo sobrevivientes.

Desde entonces, el artista ha recibido múltiples homenajes por parte de colegas del gremio, quienes han expresado su dolor a través de la música. Uno de los más recordados fue el de Luis Ángel ‘El Flaco’, quien viajó desde México para cantarle junto a su ataúd.

El artista falleció el pasado 10 de enero. Foto: instagram: @movistararenaco

Bad Bunny recordó a Yeison Jiménez en su concierto

No obstante, lo que nadie esperaba fue que, en medio del show del reguetonero en tierras antioqueñas, dedicara unos minutos para que uno de sus músicos interpretara los acordes de uno de los temas que llevó a Yeison Jiménez al reconocimiento nacional: El Aventurero.

El emotivo momento quedó registrado en video, donde miles de voces se unieron para corear la canción. El homenaje coincidió, además, con el cumplimiento de dos semanas del fallecimiento del artista tras el trágico accidente.

El video se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones, muchas de ellas cargadas de nostalgia y tristeza al recordar al cantante que, con temas como Ya no mi amor, Hasta la madre, MLP, Destino final, Tenías razón y Maldita traga, logró llegar a miles de corazones y conectar con diversas generaciones, que hoy aún lloran su repentina partida, pero buscan mantener vivo su legado.