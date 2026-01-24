Luis Angel ‘El Flaco’, conmovido, soltó promesa que le hizo a hermana de Yeison Jiménez tras su repentina muerte: “Su legado continúa”

Colombia y el mundo de la música popular aún no salen de la consternación tras confirmarse, en la tarde del pasado 10 de enero, la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo junto a otras cinco personas de su equipo de trabajo.

El hecho se registró entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, luego de que la avioneta en la que se movilizaban se desplomara y, tras el impacto, explotara y provocara un incendio. No hubo sobrevivientes. El artista murió a los 34 años, dejando un legado musical que marcó a varias generaciones con éxitos como Aventurero, Ya no mi amor, Destino final, MLP y Hasta la madre, entre otros.

La noticia ha generado un profundo dolor en la industria musical. Uno de los más afectados ha sido su gran amigo, el cantante mexicano Luis Angel ‘El Flaco’, con quien Yeison Jiménez no solo compartió una relación laboral, sino también un fuerte vínculo personal, evidente en sus presentaciones conjuntas y en los momentos que compartían fuera del escenario.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

‘El Flaco’ fue uno de los artistas que se sumó al homenaje realizado en el Movistar Arena, al que asistieron la esposa del cantante, Sonia Restrepo, sus hijos, su madre, hermanas y cientos de fanáticos que se reunieron para darle el último adiós a ‘El Aventurero’.

En el escenario, reconocidos intérpretes de la música popular como Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Ciro Quiñónez, Luis Alberto Posada, Francy y Arelys Henao, entre otros, interpretaron varias de las canciones que llevaron a Yeison Jiménez a la cima del éxito.

Uno de los momentos más sentidos fue protagonizado por el mexicano, quien se quebró al intentar interpretar Mi último deseo frente al ataúd de su amigo. El artista no logró contener el llanto, escena que quedó registrada en video y conmovió profundamente a los seguidores del cantante colombiano.

Sin embargo, el homenaje no terminó allí. En una reciente entrevista para el programa Hoy, del canal Las Estrellas, el vocalista reveló que le hizo una promesa a la familia de Yeison Jiménez: incluir una de sus canciones en cada nuevo proyecto musical que lance.

El cantante de música popular recibió un homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá. Foto: Instagram @Yeison Jiménez - Semana

“Le prometí a su hermana que, como homenaje a Yeison, voy a intentar que en cada disco que saque haya una canción de él. Grabó muchísimas y queremos que su legado continúe”, afirmó.

Finalmente, Luis Angel envió un mensaje de solidaridad a la familia del artista y pidió una oración no solo por Yeison Jiménez, sino también por las demás personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo.