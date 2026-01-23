Marcela Reyes publicó duro video tras la muerte de Yeison Jiménez: “Éramos como dos niños”

Recientemente, Marcela Reyes sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales, pues, tras varios rumores, se confirmó su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, revelación que hizo la producción minutos antes de que culminara el primer capítulo.

Sin embargo, a los pocos días y sin que mediara explicación alguna, Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron frente a las cámaras del Canal RCN que, por motivos personales, la DJ y modelo no continuaría haciendo parte del programa y regresaría al ‘mundo real’.

Marcela Reyes habló de la muerte de Yeison Jiménez en sus redes sociales. Foto: x

Aunque no se había pronunciado al respecto, muchos de sus fanáticos llegaron a pensar que su salida podría estar relacionada con la profunda tristeza que sintió al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez, pues, en medio de una conversación que tuvo con Manuela Gómez, supo que el intérprete de Bendecida y Vete perdió la vida en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Hace pocas horas, la exparticipante del reality de convivencia habló por medio de su cuenta de Instagram y se refirió al fallecimiento del cantante, mostrándose visiblemente preocupada y afectada por la situación.

Alan Ramírez afirmó que Yeison Jiménez se le apareció en sueños: “Me dijo que estaba descansando”

“Hoy les tengo que confesar que he estado asimilando situaciones, entre ellas, una situación que no solo yo, sino toda Colombia no ha podido asimilar y es la partida del gran Yeison Jiménez”, dijo en el clip.

Mencionó que, con el paso de los días, ha estado revisando algunos de los mensajes directos que le envían sus seguidores a través de las redes sociales, razón por la cual decidió sincerarse frente al tema y compartir detalles de lo que fue su cercanía con el cantante de música popular.

“Hace muchos años somos amigos, literal, Yeison ni siquiera tenía su primer éxito musical, ni siquiera era artista y yo mucho menos. Nos conocimos por cosas de la vida en Bogotá; los dos estábamos tratando de salir adelante. Nos presentaron y desde el primer momento siempre hicimos ese contacto de energías (…) Yeison y yo éramos como dos niños y hoy quiero resaltar y agradecer públicamente todo lo que Yeison aportó a mi carrera; de pronto ustedes no lo notaban”, mencionó.

Marcela indicó que en varias ocasiones fue invitada especial a los eventos organizados por Yeison Jiménez, lo que le permitió hacer parte de sus logros no solo como artista, sino también como empresario.

Ella fue la primera novia de Yeison Jiménez; se conocieron antes de la fama

“Me llevó a su tierra natal, a Manzanares, Caldas, porque regaló un concierto masivo lleno de artistas increíbles y me dijo: ‘Marce, quiero que estés ahí’ y creo que ha sido de los conciertos más grandes que yo he dado; o sea, estaba llenísimo. El año pasado, Yeison fue el primer artista popular en llenar el estadio El Campín y, ¿adivinen qué?, me invitó. Yeison siempre me apoyó”, manifestó con nostalgia.

Finalmente, envió un mensaje especial a la familia del cantante, pues comprende el dolor por el que están pasando, especialmente porque llegó a compartir una gran cantidad de momentos especiales con cada uno de ellos a lo largo del tiempo.

El cantante de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

“Hoy quiero agradecerle a Yeison, donde quiera que esté, a su alma y a su familia, porque aquí quedaron sus hijos, su esposa, su mamá, sus hermanas y quiero agradecerles infinitamente por todo ese apoyo, por tantos años de amistad”.