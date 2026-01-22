Ella fue la primera novia de Yeison Jiménez; se conocieron antes de la fama

Tras varios días de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, miles de personas han recordado algunos de los momentos más importantes de su carrera y su vida personal, esperando que su legado se mantenga y su música siga haciendo parte de la cultura colombiana.

En medio de los homenajes y los contenidos que circulan en las redes sociales, se han compartido algunas fotografías del cantante en distintas etapas de su vida, en las que resaltan algunas con grupos de amigos, familiares e incluso exparejas.

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular Foto: Instagram @yeison_jimenez

Aunque no se sabe quién fue la persona que publicó las imágenes en internet y el nombre de la mujer permanece incógnito, muchos de los seguidores del intérprete de Ya no mi amor y Vete han resaltado el esfuerzo y la resiliencia por avanzar en su carrera y dar a conocer su música.

Lo que se sabe del primer amor de Yeison Jiménez

Según reveló el cantante en diversas entrevistas, en su época de juventud mantuvo una relación con una mujer con quien decidió convivir durante más de seis años.

Aunque confesó que fue una etapa muy importante en su vida, de la que obtuvo grandes aprendizajes, nunca reveló las razones por las que su noviazgo llegó a su fin, pues consideró que estas hacían parte de su privacidad.

“Siempre fue lindo”; “Ella se ve bonita también”; “Él habló muchas veces de esa relación qué linda la chica y la manera en la que la mira, gracias por compartir las fotos”; “Me parece que son muy lindos, ella también lo apoyó en sus sueños” y “Tan hermoso que se ve. Era uno de los artistas colombianos más exitosos de toda la historia, nunca lo olvidaremos”, son algunas de las palabras que se leen.

A través de los grupos de fans del fallecido cantante se compartió un pantallazo del último mensaje que Yeison Jiménez habría enviado por su canal oficial de WhatsApp, en el que compartió importantes palabras y una fotografía de uno de sus últimos conciertos.

Este habría sido uno de los últimos mensajes de Yeison Jiménez antes de su muerte. Foto: Redes sociales A.P.I.

El mensaje fue enviado a las 12:21 del mediodía del sábado 10 de enero, es decir, tan solo horas antes de que el artista perdiera la vida en un accidente aéreo en Paipa.

“Todo por y para ustedes, los quiero mucho”, fueron las palabras con las que se pronunció en su momento a través de la aplicación de mensajería.