La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Tras la muerte de Yeison Jiménez, algunos de sus colegas más cercanos realizaron una canción en su honor titulada El aventurero en el cielo y se organizaron para llevar a cabo el concierto que el artista tenía planeado en el estadio El Campín el próximo 28 de marzo.

Sin embargo, la fecha cambió y el show se realizará el próximo 31 de enero, reuniendo a los máximos exponentes del género popular en un solo lugar para interpretar sus mejores canciones y compartir con los miles de fanáticos que esperaban verlo en vivo por segunda vez en este importante escenario.

“El sueño del Aventurero sigue vivo. Y vamos a cumplirlo juntos. Este será un momento para marcar la historia de la música en Colombia y honrar el legado de Yeison Jiménez. Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público”, se lee en el comunicado oficial.

¿Jhonny Rivera hace parte de los artistas invitados?

Por medio de su cuenta de Instagram, Jhonny Rivera respondió algunas preguntas de sus seguidores y una de las que más llamó la atención buscaba conocer si hará parte de la lista de cantantes que se presentarán en el Estadio El Campín.

“A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela. Estuvimos hablando con la gente de Sírvalo pues (organizadores oficiales del concierto de Yeison Jiménez) y las posibilidades de tomar un vuelo chárter, y bueno, muchas otras cosas para tratar de estar, pero lo vemos muy difícil”, dijo frente a su público digital.

No obstante, dejó claro que podría generarse algún cambio, lo que dejó esperanzados a muchos de sus seguidores con su posible presencia en el escenario, pues, como lo ha manifestado en los últimos días, Yeison Jiménez fue uno de sus grandes amigos y su repentina partida lo afectó profundamente.

“El aeropuerto de Cúcuta no está tan cerca de San Cristóbal, y porque es un riesgo. Sin embargo, ahí se está contemplando alguna posibilidad”, afirmó.

Por medio de la sección de comentarios, los seguidores de Jhonny se manifestaron y confesaron lo importante que sería para ellos verlo participar en el homenaje.