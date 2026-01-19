“Una vaina loquísima”: estos eran los curiosos gustos de Yeison Jiménez

Tras más de una semana de la inesperada muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, sus más fieles admiradores continúan compartiendo contenido al respecto y recordando algunos de los momentos más importantes de su carrera artística, así como de su vida personal y familiar.
Recientemente, se recordó una entrevista que el cantante concedió a los periodistas de Los Informantes en 2023, en la que reveló algunos de sus hobbies y pasiones que no estaban directamente relacionados con la música, pero que le brindaban alegría y tranquilidad durante sus días de descanso.
Frente a las cámaras del programa de Caracol Televisión, el intérprete de Aventurero y Destino final contó detalles de los animales que poseía y de las ganancias que estos le generaban en cada una de sus fincas.
“Tengo unas gallinas ponedoras y a mí casi cada 3 días me mandan los videos de cuántos huevos ponen (…) y yo les digo me les digo: ‘Me les echan concentrado’, porque las adoro, es una mie*** loquísima en el cerebro”, dijo en su momento.
Por otro lado, reveló su gusto por los equipos industriales y afirmó ser dueño de varios de estos artefactos, ya que estas herramientas son de gran utilidad en sus terrenos y le gustaba adquirir las más avanzadas y tecnológicas para facilitar las labores de sus empleados.
“Me llenan cosas muy raras, por ejemplo, la maquinaria pesada; son juguetes para mí, me gusta tener tractores, retroexcavadoras, todo eso. Yo soy feliz viendo un hangar lleno de maquinaria y de jugueterías para arreglar fincas ganaderas... para hacer lo que yo quiera en la finca”, indicó.
Finalmente, hizo referencia a una de sus pasiones más conocidas: los caballos, ya que a lo largo de su carrera logró adquirir varios ejemplares de distintas razas y compartió su gusto por estos animales a través de sus redes sociales e incluso en sus videos musicales.
“El tema de los caballos es muy raro, porque hay un dicho que dice: ‘Se mueren los buenos, porque a un caballo malo no le pasa nada’. Yo voy al criadero y yo digo: ‘Que Dios los guarde’ porque yo cumplo con la comida a full, pero esos animales nadie sabe qué puede pasar con ellos”, dijo.
Por medio de la sección de los comentarios, muchos lamentaron la muerte del artista y compartieron mensajes de fortaleza para sus familiares y amigos:
“Gracias Yeison por tus enseñanzas, tu legado es para siempre”; “Muy triste su partida, un hombre bendecido, talentoso y un caballero”; “Aún no supero esta pérdida tan grande”; “El más grande de la música popular que en paz descanse Yeison Jiménez” y “Yeison Jiménez es un ejemplo de superación. Que Dios lo tenga en su Santa gloria”, escribieron.