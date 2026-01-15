Gente

Alan Ramírez revivió reveladoras palabras de Yeison Jiménez antes de su muerte

El famoso cantante confesó la razón por la que no asistió al homenaje al fallecido cantante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de enero de 2026, 4:01 a. m.
Alan Ramírez recordó reveladoras palabras de Yeison Jiménez.
Alan Ramírez recordó reveladoras palabras de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @alanramirez - @yeison_jimenez

Tras el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y cinco de los integrantes de su equipo de trabajo, miles de personas han compartido el dolor por estas pérdidas en sus redes sociales.

En el caso del cantante de música popular, sus más fieles admiradores han recordado sus mejores momentos, shows, conciertos y entrevistas, en donde compartió con su público detalles de su vida personal y algunos de los sueños que tenía para los próximos años de su carrera.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Luego de algunos días de su fallecimiento, Alan Ramírez, uno de sus amigos y representante de la música popular en Colombia, recordó un video en el que el intérprete de Ya no mi amor y Aventurero le habló de una compra que deseaba hacer, la cual, coincidencialmente, se relaciona con el accidente que terminó con su vida.

Así fue su conversación:

Gente

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: El “cruel” castigo que Neos le impuso a Gamma y que revivió un doloroso trauma

Gente

Julio Iglesias en el ojo del huracán: el video viral besando a una presentadora que indigna al mundo

Gente

Tristeza en Cartagena: falleció reconocido cantante de champeta, tras varios días en la UCI; esto se sabe

Gente

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

Gente

Murió reconocido cantante de merengue: así se despidió del artista Wilfrido Vargas

Gente

Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de enero, según Walter Mercado

Música

Harry Styles está de regreso; tras cuatro años de ausencia, anunció su nuevo álbum

Gente

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

Mejor Colombia

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

Gente

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

Alan Ramírez: ¿En qué te gastarías toda tu fortuna? ¿En qué inviertes? ¿En qué te la gastas?

Yeison Jiménez: En un avión.

Alan Ramírez: Pero ya lo tienes.

Yeison Jiménez: No, pero me compraría un avión la verga y que se le acabe la gasolina y ya muerto.

Como era de esperarse, miles de personas se mostraron sorprendidas con sus palabras, pues nuevamente, se recuerda que en varias ocasiones soñó con que perdería la vida en medio de un accidente de avión.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

La razón por la que Alan Ramírez no fue al homenaje de Yeison Jiménez

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista aclaró la razón por la que no estuvo presente en el show de despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena y confesó el dolor que le generó la inesperada partida de su amigo.

“A todas las personas que me preguntan que por qué no canté en el homenaje perdónenme pero no tenía fuerzas de cantar pero sí estuve en el homenaje privado con su familia y en los dos homenajes en el Movistar solo quería estar ahí acompañándolo. Era lo único que quería”.

Finalmente, indicó que con el paso de los días hará un nuevo pronunciamiento un poco más extenso dando a conocer datos que ha mantenido en privado.

“Estos días me alejaré de las redes pero cuando tenga las fuerzas suficientes, les estaré contando por qué no fui invitado a la canción en homenaje que le hicieron. Yo solo me quedo con lo lindo que ese hombre me brindó. Gracias”.

Más de Gente

Alan Ramírez recordó reveladoras palabras de Yeison Jiménez.

Alan Ramírez revivió reveladoras palabras de Yeison Jiménez antes de su muerte

El regreso del "corte de pelo" y el millonario botín que divide a los equipos

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: El “cruel” castigo que Neos le impuso a Gamma y que revivió un doloroso trauma

El cantante Julio Iglesias se toma con buen humor los memes que aparecen en redes sociales con su rostro.

Julio Iglesias en el ojo del huracán: el video viral besando a una presentadora que indigna al mundo

Tristeza en Cartagena: falleció Ismael Simancas ‘Dogardisc’ tras varios días en la UCI

Tristeza en Cartagena: falleció reconocido cantante de champeta, tras varios días en la UCI; esto se sabe

La DJ es la participante sorpresa de la producción.

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

Luto en el merengue: murió Raymond Durán, voz de ‘Sin Fronteras’ y exintegrante de la orquesta de Wilfrido Vargas

Murió reconocido cantante de merengue: así se despidió del artista Wilfrido Vargas

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de enero, según Walter Mercado

Harry Styles es uno de los artistas más escuchados del mundo.

Harry Styles está de regreso; tras cuatro años de ausencia, anunció su nuevo álbum

Los cantantes de música popular tuvieron una discusión en las redes sociales.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

Pipe Bueno le respondió a seguidor que se burló de la muerte de Yeison Jiménez

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

Noticias Destacadas