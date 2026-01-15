Tras el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y cinco de los integrantes de su equipo de trabajo, miles de personas han compartido el dolor por estas pérdidas en sus redes sociales.

En el caso del cantante de música popular, sus más fieles admiradores han recordado sus mejores momentos, shows, conciertos y entrevistas, en donde compartió con su público detalles de su vida personal y algunos de los sueños que tenía para los próximos años de su carrera.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Luego de algunos días de su fallecimiento, Alan Ramírez, uno de sus amigos y representante de la música popular en Colombia, recordó un video en el que el intérprete de Ya no mi amor y Aventurero le habló de una compra que deseaba hacer, la cual, coincidencialmente, se relaciona con el accidente que terminó con su vida.

Así fue su conversación:

Alan Ramírez: ¿En qué te gastarías toda tu fortuna? ¿En qué inviertes? ¿En qué te la gastas?

Yeison Jiménez: En un avión.

Alan Ramírez: Pero ya lo tienes.

Yeison Jiménez: No, pero me compraría un avión la verga y que se le acabe la gasolina y ya muerto.

Como era de esperarse, miles de personas se mostraron sorprendidas con sus palabras, pues nuevamente, se recuerda que en varias ocasiones soñó con que perdería la vida en medio de un accidente de avión.

La razón por la que Alan Ramírez no fue al homenaje de Yeison Jiménez

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista aclaró la razón por la que no estuvo presente en el show de despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena y confesó el dolor que le generó la inesperada partida de su amigo.

“A todas las personas que me preguntan que por qué no canté en el homenaje perdónenme pero no tenía fuerzas de cantar pero sí estuve en el homenaje privado con su familia y en los dos homenajes en el Movistar solo quería estar ahí acompañándolo. Era lo único que quería”.

Finalmente, indicó que con el paso de los días hará un nuevo pronunciamiento un poco más extenso dando a conocer datos que ha mantenido en privado.

“Estos días me alejaré de las redes pero cuando tenga las fuerzas suficientes, les estaré contando por qué no fui invitado a la canción en homenaje que le hicieron. Yo solo me quedo con lo lindo que ese hombre me brindó. Gracias”.