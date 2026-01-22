Gente

Alan Ramírez afirmó que Yeison Jiménez se le apareció en sueños: “Me dijo que estaba descansando”

El artista de música popular contó detalles en reciente entrevista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

23 de enero de 2026, 4:00 a. m.
Alan Ramírez contó detalles del sueño que tuvo con el fallecido artista.
Alan Ramírez contó detalles del sueño que tuvo con el fallecido artista. Foto: Instagram @alanramirez

La muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez conmocionó a miles de personas en Colombia y el mundo, pues el artista se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su carrera y llegó a ser uno de los intérpretes del género popular en cobrar las cifras más altas por presentaciones y conciertos.

Tras su inesperada muerte en medio de un accidente aéreo, muchos de sus colegas se han manifestado en redes sociales y en distintos homenajes a su carrera, compartiendo el dolor que sienten por la pérdida de su amigo, colega y compañero.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

A través de una reciente entrevista con La Kalle, Alan Ramírez reveló que tuvo un sueño revelador con Yeison Jiménez, en el que recibió un importante mensaje que hoy guarda como reflexión y aprendizaje.

“Yo me soñé con él en un carro, los dos estábamos hablando y él prácticamente estaba despidiéndose de mí. Me dijo que trabajara muy fuerte porque ese hombre siempre nos dejó como ese sentimiento de trabajar”, dijo en los micrófonos de la estación de radio.

Gente

Concierto Bad Bunny: Alcalde de Medellín anuncia sanciones por sobrecostos y cancelaciones en alojamientos

Gente

Se revelan las cifras que ganarían la lotería el 23 de enero; según Walter Mercado

Gente

Ella fue la primera novia de Yeison Jiménez; se conocieron antes de la fama

Gente

En video: famosa influencer mexicana fue secuestrada en plena calle; la bajaron de su vehículo

Gente

¿Esperaba un bebé? Los impactantes detalles del certificado de defunción de Victoria, hija de Tommy Lee Jones

Gente

“Voy a volver”: el desafiante mensaje de Tekashi 6ix9ine en redes tras supuesta noticia de su muerte

Gente

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Gente

“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

Gente

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Gente

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Ella fue la primera novia de Yeison Jiménez; se conocieron antes de la fama

Además, según su relato, Yeison le habría dicho que está descansando, recordando uno de los mensajes más importantes que compartió meses previos a su fallecimiento.

“En el sueño sí me dijo que quería descansar y que estaba descansando, lo que él siempre decía en sus redes sociales sobre el descanso, que se iba a retirar unos tres o cuatro meses y que iba a ponerse a disfrutar”, finalizó.

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Las premonitorias palabras que Yeison Jiménez compartió con Alan Ramírez

Luego de algunos días de su fallecimiento, Alan Ramírez, uno de sus amigos y representante de la música popular en Colombia, recordó un video en el que el intérprete de Ya no mi amor y Aventurero le habló de una compra que deseaba hacer, la cual, coincidencialmente, se relaciona con el accidente que terminó con su vida.

Así fue su conversación:

Alan Ramírez: ¿En qué te gastarías toda tu fortuna? ¿En qué inviertes? ¿En qué te la gastas?

Yeison Jiménez: En un avión.

Alan Ramírez: Pero ya lo tienes.

Yeison Jiménez: No, pero me compraría un avión la verga y que se le acabe la gasolina y ya muerto.

Como era de esperarse, miles de personas se mostraron sorprendidas con sus palabras, pues nuevamente, se recuerda que en varias ocasiones soñó con que perdería la vida en medio de un accidente de avión.

Más de Gente

Alan Ramírez contó detalles del sueño que tuvo con el fallecido artista.

Alan Ramírez afirmó que Yeison Jiménez se le apareció en sueños: “Me dijo que estaba descansando”

El alcalde de Medellín anunció sanciones por uso inadecuado de las plataformas de resta de hospedaje.

Concierto Bad Bunny: Alcalde de Medellín anuncia sanciones por sobrecostos y cancelaciones en alojamientos

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Se revelan las cifras que ganarían la lotería el 23 de enero; según Walter Mercado

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.

Ella fue la primera novia de Yeison Jiménez; se conocieron antes de la fama

La influencer mexicana fue secuestrada el 20 de enero.

En video: famosa influencer mexicana fue secuestrada en plena calle; la bajaron de su vehículo

Giro desgarrador en la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

¿Esperaba un bebé? Los impactantes detalles del certificado de defunción de Victoria, hija de Tommy Lee Jones

El polémico rapero reaparece con impactante video desde su celda en Brooklyn

“Voy a volver”: el desafiante mensaje de Tekashi 6ix9ine en redes tras supuesta noticia de su muerte

La exitosa y seria trayectoria política de Samuel Arrieta, el padre de Nicolás Arrieta

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Indignación por precios de hospedaje para Bad Bunny en Medellín

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

asesinan al empresario Diego Mazabel a solo horas de anunciar su matrimonio.

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Noticias Destacadas