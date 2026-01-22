Alan Ramírez afirmó que Yeison Jiménez se le apareció en sueños: “Me dijo que estaba descansando”

La muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez conmocionó a miles de personas en Colombia y el mundo, pues el artista se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su carrera y llegó a ser uno de los intérpretes del género popular en cobrar las cifras más altas por presentaciones y conciertos.

Tras su inesperada muerte en medio de un accidente aéreo, muchos de sus colegas se han manifestado en redes sociales y en distintos homenajes a su carrera, compartiendo el dolor que sienten por la pérdida de su amigo, colega y compañero.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

A través de una reciente entrevista con La Kalle, Alan Ramírez reveló que tuvo un sueño revelador con Yeison Jiménez, en el que recibió un importante mensaje que hoy guarda como reflexión y aprendizaje.

“Yo me soñé con él en un carro, los dos estábamos hablando y él prácticamente estaba despidiéndose de mí. Me dijo que trabajara muy fuerte porque ese hombre siempre nos dejó como ese sentimiento de trabajar”, dijo en los micrófonos de la estación de radio.

Ella fue la primera novia de Yeison Jiménez; se conocieron antes de la fama

Además, según su relato, Yeison le habría dicho que está descansando, recordando uno de los mensajes más importantes que compartió meses previos a su fallecimiento.

“En el sueño sí me dijo que quería descansar y que estaba descansando, lo que él siempre decía en sus redes sociales sobre el descanso, que se iba a retirar unos tres o cuatro meses y que iba a ponerse a disfrutar”, finalizó.

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Las premonitorias palabras que Yeison Jiménez compartió con Alan Ramírez

Luego de algunos días de su fallecimiento, Alan Ramírez, uno de sus amigos y representante de la música popular en Colombia, recordó un video en el que el intérprete de Ya no mi amor y Aventurero le habló de una compra que deseaba hacer, la cual, coincidencialmente, se relaciona con el accidente que terminó con su vida.

Así fue su conversación:

Alan Ramírez: ¿En qué te gastarías toda tu fortuna? ¿En qué inviertes? ¿En qué te la gastas?

Yeison Jiménez: En un avión.

Alan Ramírez: Pero ya lo tienes.

Yeison Jiménez: No, pero me compraría un avión la verga y que se le acabe la gasolina y ya muerto.

Como era de esperarse, miles de personas se mostraron sorprendidas con sus palabras, pues nuevamente, se recuerda que en varias ocasiones soñó con que perdería la vida en medio de un accidente de avión.