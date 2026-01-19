Gente

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Fanáticos del artista revelaron capturas de pantalla del chat del artista en su canal oficial.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de enero de 2026, 3:40 a. m.
Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano.
Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

Tras más de una semana de la repentina muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana, salió a la luz un mensaje que resulta muy especial para quienes seguían su carrera y admiraban su trabajo.

Se trata de un texto que el cantante envió a través de un canal de WhatsApp llamado ‘Jimenistas de corazón’, un espacio creado especialmente para mantenerse en contacto directo con su público más fiel por medio de la aplicación de mensajería instantánea.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero. Foto: instagram: @movistararenaco

El mensaje fue enviado a las 12:21 del mediodía del sábado 10 de enero, es decir, tan solo horas antes de que el artista perdiera la vida en un accidente aéreo en Paipa.

“Todo por y para ustedes, los quiero mucho”, escribió Yeison Jiménez, acompañando sus palabras con una de las fotografías de uno de sus últimos shows, en la que se le veía sobre el escenario, celebrando con su público como lo hacía cada vez que tenía la oportunidad de encontrarse con sus seguidores.

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: "Muy difícil"

La revelación de este mensaje ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores han expresado su dolor, nostalgia y agradecimiento, pues muchos resaltaron el gesto de amor que el artista tuvo por las personas que escuchaban su música.

El hecho de que este haya sido uno de sus últimos mensajes públicos ha tocado profundamente a sus seguidores, quienes hoy lo interpretan como una muestra más de su compromiso y cariño.

Este habría sido uno de los últimos mensajes de Yeison Jiménez antes de su muerte.
Este habría sido uno de los últimos mensajes de Yeison Jiménez antes de su muerte. Foto: Redes sociales A.P.I.

“Hasta el último momento pensó en su gente”; “Se fue agradeciendo”; “Él era muy especial, siempre se mostraba alegre de dar sus conciertos”; “Aún duele mucho, qué tristeza haber perdido a un artista, pero sobre todo a un ser humano tan especial” y “Qué tristeza este caso. Dios le permita descansar, fue un gran cantante”, son algunas de las palabras que comparten sus fanáticos.

La imagen que acompañó el mensaje no pasó desapercibida, pues en ella quedó inmortalizado el especial momento del artista, en el que con el micrófono en mano, se mostró pleno en el escenario.

"Una vaina loquísima": estos eran los curiosos gustos de Yeison Jiménez

En ella, Yeison Jiménez aparece conectando con su público, una escena que refleja con claridad lo que fue su carrera musical.

Por ahora, las investigaciones con respecto al accidente continúan y los amantes de la música de Yeison están a la espera de nuevos detalles sobre lo ocurrido. Mientras tanto, sus familiares continúan realizando múltiples homenajes y sus colegas se preparan para cumplir con el show que el cantante tenía programado en el estadio El Campín, en Bogotá.

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

