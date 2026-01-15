Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

En la más reciente transmisión de La casa de los famosos Colombia 3 se dio una inesperada noticia que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, y entre las estrellas de la farándula colombiana que aceptaron el reto de hacer parte de la versión del reality en el 2026.

En medio de la prueba de salvación, la presentadora Carla Giraldo hizo un alto y reveló frente a las cámaras del Canal RCN que una de las participantes abandonaría la competencia y dejaría definitivamente el juego.

Estos son los participantes de La casa de los famosos 3. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

Se trata de Marcela Reyes, la última famosa en ser confirmada, quien, de hecho, fue la última en ingresar al set y quiso sorprender a sus colegas revelando su identidad en la sala de la casa.

“Quiero contarles algo, a partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales. Por ahora, vamos a continuar con ’El Jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, dijo Carla.

En desarrollo...