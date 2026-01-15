Gente

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

La reconocida DJ y empresaria tomó polémica decisión y creó controversia en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

16 de enero de 2026, 2:03 a. m.
La DJ es la participante sorpresa de la producción.
La DJ es la participante sorpresa de la producción. Foto: Instagram @marcelareyes

En la más reciente transmisión de La casa de los famosos Colombia 3 se dio una inesperada noticia que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, y entre las estrellas de la farándula colombiana que aceptaron el reto de hacer parte de la versión del reality en el 2026.

En medio de la prueba de salvación, la presentadora Carla Giraldo hizo un alto y reveló frente a las cámaras del Canal RCN que una de las participantes abandonaría la competencia y dejaría definitivamente el juego.

Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.
Estos son los participantes de La casa de los famosos 3. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

Se trata de Marcela Reyes, la última famosa en ser confirmada, quien, de hecho, fue la última en ingresar al set y quiso sorprender a sus colegas revelando su identidad en la sala de la casa.

“Quiero contarles algo, a partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales. Por ahora, vamos a continuar con ’El Jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, dijo Carla.

@samilu

MARCELA REYES SALE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS‼️😳 #lacasadelosfamososcol3 #lcdlfcolombia #lacasadelosfamososcolombia

♬ original sound - Sami Lú 💜

En desarrollo...

