Arrendador explicó por qué pidió 98 millones de pesos por alojamiento en Medellín, durante concierto de Bad Bunny; defendió el costoso precio

Medellín vuelve a ser escenario de uno de los eventos musicales más esperados del año con la llegada de Bad Bunny, cantante clave del reguetón a nivel internacional, quien se reencuentra una vez más con el público colombiano.

Concierto de Bad Bunny en Medellín: horarios, duración, ‘setlist’ y posibles invitados

El puertorriqueño ofrecerá tres presentaciones consecutivas que prometen dejar una huella y reunir a miles de seguidores de Colombia y también del extranjero.

Estos conciertos hacen parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, la cual arrancó en la capital antioqueña el pasado viernes 23 de enero y se extenderá hasta el domingo 25.

Durante las noches en Medellín, el cantante presentará en vivo temas de su exitoso álbum, además de sorprender a sus fanáticos con posibles invitados especiales.

Denuncias y confesiones por cobros excesivos de alojamientos en Medellín

Mientras para muchos seguidores celebran la llegada de los conciertos, para otros la expectativa se transformó en un verdadero problema.

El latino seguirá los pasos de Shakira y Jennifer López, quienes se presentaron en 2020. Foto: AFP

La búsqueda de alojamiento en Medellín se convirtió en un inconveniente para muchos asistentes, quienes aseguran haber enfrentado dificultades para mantener los lugares donde planeaban quedarse durante su estadía en la capital antioqueña.

Habló arrendador y explicó estrategia del exuberante precio

Un ejemplo de lo sucedido se centra un arrendador de la plataforma Airbnb que por cuatro noches en su hospedaje del Parque Lleras llegó a cobrar un total de más de 98 millones de pesos.

En conversación con TeleMedellín, el hombre identificado como Sebastián Barrada, explicó que esta acción y el elevado precio fue una estrategia comercial que realiza en la aplicación.

“Cuando yo bloqueo una noche en Airbnb, la aplicación dice entonces para qué está en nuestra plataforma si bloquea la noche”, inició contando el arrendador.

Además, explicó la razón detrás de poner un precio tan costoso:

“Entonces cuando yo tengo una reserva, digamos tu me reservas para tu familia este fin de semana, yo lo que hago es que no bloqueo la noche por estrategia, por conocer el negocio, sino lo que yo hago es que le subo el precio exageradamente para que nadie me reserve”, afirmó ante cámara.

Reacción del alcalde Fico Gutiérrez

A través de redes sociales, cientos de personas denunciaron la cancelación inesperada de reservas que, en algunos casos, habían sido realizadas con más de un año de anticipación.

Según cuentan varios de ellos, los anfitriones han optado por anular los acuerdos previos para ofrecer nuevamente los espacios a precios considerablemente más altos.

El alcalde de Medellín anunció sanciones por uso inadecuado de las plataformas de resta de hospedaje. Foto: X @ficogutierrez - Getty Images

Esto llegó a ser tan grave que causó la reacción tanto de internautas como del mismo alcalde de la ciudad, Fico Gutiérrez.

“Esas personas que incurrieron en esas irregularidades pues aquí también de parte de la Alcaldía, una vez avancen las investigaciones, se van a dar las sanciones, lo mismo lo dijo la Superintendencia, lo mismo también lo están haciendo otras autoridades y las mismas plataformas”, dijo el mandatario.