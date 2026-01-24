Gente

Arrendador explicó por qué pidió 98 millones de pesos por alojamiento en Medellín, durante concierto de Bad Bunny; defendió el costoso precio

Previo a los conciertos del puertorriqueño, se dieron a conocer casos de abusos en precios de hospedajes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

25 de enero de 2026, 12:21 a. m.
Habló arrendador que pidió más de 98 millones por alojamiento en Medellín durante concierto de Medellín.
Habló arrendador que pidió más de 98 millones por alojamiento en Medellín durante concierto de Medellín. Foto: Montaje SEMANA | YouTube: Noticias Telemedellin

Medellín vuelve a ser escenario de uno de los eventos musicales más esperados del año con la llegada de Bad Bunny, cantante clave del reguetón a nivel internacional, quien se reencuentra una vez más con el público colombiano.

Concierto de Bad Bunny en Medellín: horarios, duración, ‘setlist’ y posibles invitados

El puertorriqueño ofrecerá tres presentaciones consecutivas que prometen dejar una huella y reunir a miles de seguidores de Colombia y también del extranjero.

Estos conciertos hacen parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, la cual arrancó en la capital antioqueña el pasado viernes 23 de enero y se extenderá hasta el domingo 25.

Durante las noches en Medellín, el cantante presentará en vivo temas de su exitoso álbum, además de sorprender a sus fanáticos con posibles invitados especiales.

Gente

Eliminada de ‘La casa de los famosos′ habló en SEMANA y explotó contra Sofía Jaramillo: “Muda no soy”

Gente

Fico Gutiérrez firmó decreto por concierto de Bad Bunny que aseguraría un “gana a gana” en Medellín y generaría más empleo

Semana Play

Hija de Yeison Jiménez publicó inesperada fotografía en honor a su padre; dejó ver cómo lo recuerdan en su hogar

Gente

Luis Angel ‘El Flaco’, conmovido, soltó promesa que le hizo a hermana de Yeison Jiménez tras su repentina muerte: “Su legado continúa”

Gente

Horóscopo para este sábado 24 de enero, según Nana Calistar

Gente

Expareja de Renzo, de ‘La casa de los famosos’, rompió el silencio tras ser acusada de falsa demanda en su contra: “Tengo más pruebas”

Gente

Habla la colombiana Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller: “La filantropía es un catalizador”

Empresas

Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

Macroeconomía

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Macroeconomía

Denuncian cancelaciones masivas en Airbnb y precios exagerados por concierto de Bad Bunny en Medellín: polémica en redes

Denuncias y confesiones por cobros excesivos de alojamientos en Medellín

Mientras para muchos seguidores celebran la llegada de los conciertos, para otros la expectativa se transformó en un verdadero problema.

El latino seguirá los pasos de Shakira y Jennifer López, quienes se presentaron en 2020.
El latino seguirá los pasos de Shakira y Jennifer López, quienes se presentaron en 2020. Foto: AFP

La búsqueda de alojamiento en Medellín se convirtió en un inconveniente para muchos asistentes, quienes aseguran haber enfrentado dificultades para mantener los lugares donde planeaban quedarse durante su estadía en la capital antioqueña.

Habló arrendador y explicó estrategia del exuberante precio

Un ejemplo de lo sucedido se centra un arrendador de la plataforma Airbnb que por cuatro noches en su hospedaje del Parque Lleras llegó a cobrar un total de más de 98 millones de pesos.

En conversación con TeleMedellín, el hombre identificado como Sebastián Barrada, explicó que esta acción y el elevado precio fue una estrategia comercial que realiza en la aplicación.

“Cuando yo bloqueo una noche en Airbnb, la aplicación dice entonces para qué está en nuestra plataforma si bloquea la noche”, inició contando el arrendador.

YouTube video Mgf0KcnSOv0 thumbnail

Además, explicó la razón detrás de poner un precio tan costoso:

“Entonces cuando yo tengo una reserva, digamos tu me reservas para tu familia este fin de semana, yo lo que hago es que no bloqueo la noche por estrategia, por conocer el negocio, sino lo que yo hago es que le subo el precio exageradamente para que nadie me reserve”, afirmó ante cámara.

Reacción del alcalde Fico Gutiérrez

A través de redes sociales, cientos de personas denunciaron la cancelación inesperada de reservas que, en algunos casos, habían sido realizadas con más de un año de anticipación.

Según cuentan varios de ellos, los anfitriones han optado por anular los acuerdos previos para ofrecer nuevamente los espacios a precios considerablemente más altos.

El alcalde de Medellín anunció sanciones por uso inadecuado de las plataformas de resta de hospedaje.
El alcalde de Medellín anunció sanciones por uso inadecuado de las plataformas de resta de hospedaje. Foto: X @ficogutierrez - Getty Images

Esto llegó a ser tan grave que causó la reacción tanto de internautas como del mismo alcalde de la ciudad, Fico Gutiérrez.

“Esas personas que incurrieron en esas irregularidades pues aquí también de parte de la Alcaldía, una vez avancen las investigaciones, se van a dar las sanciones, lo mismo lo dijo la Superintendencia, lo mismo también lo están haciendo otras autoridades y las mismas plataformas”, dijo el mandatario.

Más de Gente

Habló arrendador que pidió más de 98 millones por alojamiento en Medellín durante concierto de Medellín.

Arrendador explicó por qué pidió 98 millones de pesos por alojamiento en Medellín, durante concierto de Bad Bunny; defendió el costoso precio

Luisa Cortina habló del fuerte agarrón que tuvo con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos.

Eliminada de ‘La casa de los famosos′ habló en SEMANA y explotó contra Sofía Jaramillo: “Muda no soy”

Fico Gutiérrez anunció extensión de horarios en Medellín por concierto de Bad Bunny.

Fico Gutiérrez firmó decreto por concierto de Bad Bunny que aseguraría un “gana a gana” en Medellín y generaría más empleo

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular

Hija de Yeison Jiménez publicó inesperada fotografía en honor a su padre; dejó ver cómo lo recuerdan en su hogar

Luis Angel "El Flaco" hace promesa a familia de Yeison Jiménez tras su muerte.

Luis Angel ‘El Flaco’, conmovido, soltó promesa que le hizo a hermana de Yeison Jiménez tras su repentina muerte: “Su legado continúa”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este sábado 24 de enero, según Nana Calistar

La pareja estuvo envuelta en una polémica tras un presunto caso de maltrato.

Expareja de Renzo, de ‘La casa de los famosos’, rompió el silencio tras ser acusada de falsa demanda en su contra: “Tengo más pruebas”

La colombiana Lyana Latorre es vicepresidenta de la Fundación Rockefeller, encargada de América Latina.

Habla la colombiana Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller: “La filantropía es un catalizador”

Entre lágrimas, el duque de Sussex aseguró que los tabloides han convertido la vida de su esposa, Meghan Markle, en “un absoluto infierno”.

Príncipe Harry acusa a la prensa británica de convertir la vida de Meghan Markle en “un absoluto infierno”

Alejandro Estrada frenó en seco a Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos

Alejandro Estrada rompe el silencio sobre Yuli Ruiz: El motivo por el que se niega a tener un romance con ella

Noticias Destacadas