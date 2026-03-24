No son solo los Airbnb: Alcaldía de Medellín anuncia controles en alojamientos de renta corta

El avance de la tecnología también ha transformado el turismo, y Medellín no es la excepción. En la ciudad, el auge de los arriendos de corta duración a través de plataformas como Airbnb se ha consolidado como una nueva fuente de ingresos y una alternativa cada vez más utilizada por los visitantes del valle de Aburrá.

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Por lo que la Alcaldía de Medellín intensificó los controles sobre esta modalidad de alojamientos de renta corta en varios sectores antioqueños. La medida más reciente de la autoridad distrital se tomó tras evidenciar una gran informalidad en el sector.

La lupa se puso sobre todos los alojamientos de renta corta en Medellín. Foto: ALH Taller

La Secretaría de Gestión y Control Territorial realizó operativos de inspección y vigilancia a este tipo de alojamientos y, en ellos, identificó 34 establecimientos que operaban sin la debida licencia. Este hallazgo preocupó a las autoridades, por lo que puede significar para los usuarios del servicio y a los residentes de los hogares y vecinos del sector.

Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial, reveló que en los últimos seis meses han consolidado con su equipo 93 informes técnicos que evidencian estos hallazgos.

Barrios en los que se concentran las operaciones sin permiso

Laureles

San Cristóbal

Poblado

La Candelaria

Sin embargo, el secretario también señaló que están en la mira los sectores rurales. “En corregimientos se destacan comportamientos asociados a cabañas, fincas turísticas y glampings”, señaló Velásquez.

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La administración distrital visitó hoteles, hostales, moteles y alojamientos turísticos, en donde hallaron las inconsistencias.

Además de encontrar los 34 establecimientos sin licencia, las autoridades identificaron 11 casos en zonas de retiro de quebrada, sobre todo en corregimientos y sectores de ladera, lo que evidencia la presencia de esta actividad en zonas con restricciones del territorio.

“Este análisis nos permite entender cómo se está comportando la actividad en el territorio y priorizar las acciones de control”, agregó el secretario Velásquez Correa.

¿Qué viene para estas zonas en donde hacen estas rentas?

A partir de los hallazgos, las autoridades distritales iniciaron procesos policivos y emitieron requerimientos a los propietarios y activaron mecanismos de seguimiento para los predios identificados y las zonas aledañas.

Los glamping también están bajo la lupa. Foto: Getty Images

Estas medidas se toman con el fin de ordenar el crecimiento de este tipo de rentas, que les permita prevenir las afectaciones convivenciales en zonas residenciales y, paralelamente, garantizar la legalidad del turismo de la ciudad.