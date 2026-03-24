Medellín

No es por falta de bicicletas: ¿Por qué hay 8 estaciones de EnCicla que se niegan a abrir en Medellín?

Aunque el sistema público de bicicletas EnCicla ha mostrado avances en su recuperación, varias estaciones siguen sin operar.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de marzo de 2026, 4:50 p. m.
La inversión para recuperar este sistema ha sido de más de $11.000 millones.
La inversión para recuperar este sistema ha sido de más de $11.000 millones. Foto: Encicla

El sistema EnCicla ha tenido un papel relevante dentro de la estructura de movilidad del área metropolitana de Medellín, con estaciones distribuidas en diferentes municipios y conexión con otros modos de transporte, la cual cuenta con 156 estaciones en el Valle de Aburrá y una red que prioriza el acceso gratuito mediante registro previo.

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Sin embargo, pese a los avances en su recuperación, actualmente ocho estaciones continúan fuera de servicio, lo que refleja que el proceso de normalización del sistema aún no está culminado.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad encargada del sistema, explicó que las estaciones fuera de operación no han podido habilitarse debido a dificultades técnicas y operativas asociadas a su funcionamiento.

La hoja de ruta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá contempla incrementar la participación de los viajes en bicicleta y los peatones en 34 por ciento de los viajes cotidianos.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá proyectó para 2025 la participación de los viajes en bicicleta a través del sistema EnCicla. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Varias de estas estaciones fueron entregadas sin estudios jurídicos ni técnicos en la anterior administración. Adicionalmente, Según la entidad, esas estaciones inhabilitadas tienen procesos ante la Contraloría por líos jurídicos presentes desde 2023, cuando la actual dirección aún no había llegado.

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Las estaciones que se encuentran aún sin servicio son:

  • Mariana Pajón
  • Mediterráneo
  • Estadio Coliseo
  • Parque de los Enamorados
  • Barrio Sudamericana
  • DIAN Ciudad del río
  • UNAL Cra 65
  • Punto Cero

Estas limitaciones se presentan en un escenario donde el sistema ha venido recuperándose progresivamente, luego de enfrentar problemas estructurales en años anteriores. En ese sentido, las autoridades han destacado que se han realizado esfuerzos para rehabilitar estaciones y bicicletas, aunque el proceso continúa en desarrollo.

La situación no es nueva. “Fue muy lamentable encontrar EnCicla en las condiciones de cuidados intensivos en las que lo encontramos en 2024”, afirmó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana.

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“EnCicla tiene que funcionar, tiene que ser gratuito, presta además un servicio muy importante a nivel social, también hace pate de la movilidad activa de nuestro Valle de Aburrá”, complementó.

Según la entidad, cuando la administración llegó en el 2024, más del 82 % de las estaciones estaban en mal estado y en la actualidad hay una recuperación del 90 %.

Actualmente, la inversión para recuperar este sistema ha sido de más de $11.000 millones, y hoy 146 de las 157 estaciones que estaban en mal estado, fueron recuperadas.

La permanencia de estaciones fuera de servicio evidencia que, aunque hay avances, aún existen retos en la consolidación total del sistema. La falta de operación en algunos puntos afecta la cobertura y limita el acceso de usuarios en sectores específicos de la ciudad.

El sistema EnCicla, además de su impacto ambiental, cumple una función estratégica dentro de la movilidad urbana, al integrarse con redes como el metro, el tranvía y otros sistemas del transporte público en Medellín.

Mientras continúa el proceso de recuperación, las autoridades mantienen el seguimiento a las estaciones que aún no están habilitadas, con el objetivo de restablecer completamente el servicio.