Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

El boricua tendrá tres presentaciones en el estadio Atanasio Girardot.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

22 de enero de 2026, 1:25 p. m.
Bad Bunny se presentará en la capital de Antioquia.
Bad Bunny se presentará en la capital de Antioquia. Foto: Getty Images for The Latin Recor

Desde mañana, el cantante Bad Bunny tendrá tres días de concierto en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, Antioquia, lo que dinamiza la economía local en medio de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour’. Sin embargo, se conoció este 22 de enero que los alquileres de apartamentos por noches van desde los 10 millones de pesos hasta los 46 millones.

El periodista Juan Carlos Higuita, por medio de su cuenta de X, dio a conocer el ejercicio que realizó en una de estas plataformas dedicadas a estos arriendos para turistas.

“Dos noches y tres días de alojamiento en Medellín, en viviendas turísticas. La primera imagen cerca del estadio, para una persona, 10 millones de pesos. En la segunda imagen, para cuatro personas, cobran hasta 46 millones de pesos”, denunció el comunicador.

Todo esto ha generado reacciones por medio de las redes sociales; los usuarios aseguran que los costos están muy elevados e incluso Andrés Tobón, concejal de Medellín, se pronunció por medio de su cuenta en X.

“Le pido a todas las personas que están recibiendo cancelaciones de sus reservas de AirBnb en Medellín justo antes del concierto de Bad Bunny, que me escriban. Acompañaré estos casos buscando todas las sanciones correspondientes. ¡Cero tolerancia con estos usureros y descarados!”, dijo.

Por su parte, Ana María López Acosta, secretaria de Turismo, dijo en Blu Radio que este tipo de eventos dinamiza la economía de toda la ciudad.

“Abrimos nuestro calendario de eventos y entretenimiento con tres fechas especiales del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot. Esto nos va a traer un impacto económico muy importante de treinta y seis millones de dólares. Más de cuarenta mil personas asistirán a los eventos diariamente y, adicionalmente, esperamos una ocupación hotelera del sesenta y cinco por ciento”, indicó.

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

De acuerdo con Fenalco Antioquia, este evento dejaría un derrame económico superior a los 20 millones de dólares. Las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de propios y turistas.

