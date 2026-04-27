Las tres ciudades colombianas que se unen por primera vez para impulsar el turismo cultural a través de las artes escénicas

Colombia es un territorio de gran riqueza cultural, marcado por la diversidad de sus tradiciones, expresiones artísticas y manifestaciones patrimoniales.

Esta variedad ha convertido al turismo cultural en uno de los pilares del sector, capaz de atraer a viajeros de distintas partes del mundo interesados en experiencias auténticas que conecten con la historia, la identidad y la creatividad de cada región.

Así es el pueblo ribereño que realiza el Festival Cultural del Sinú, tradicional evento que se extiende hasta el 3 de mayo

Frente a este panorama, tres ciudades del país se han unido por primera vez con el propósito de fortalecer la circulación de las artes escénicas en Colombia. Estos destinos son Medellín, Bogotá y Cali.

A través de la iniciativa ‘Artes que conectan territorios’, incluida en la cuarta Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, el proyecto busca que el talento local de cada ciudad trascienda fronteras regionales y participe en los eventos más destacados en el ámbito nacional.

Para ello, se crea “un modelo de colaboración interinstitucional que funciona como becas espejo, en el que distintas entidades acuerdan convocatorias paralelas o coordinadas, con el fin de facilitar la circulación recíproca de artistas y proyectos, asegurando condiciones similares de participación, financiamiento y acceso a escenarios”, explica la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Grupo de bailarines Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

Ante el alcance de esta propuesta, la Alcaldía de Medellín destacó su impacto positivo al permitir que los artistas locales se presenten en importantes escenarios de las ciudades de Cali y Bogotá, visibilizando su talento en disciplinas como la danza y el circo.

“Por primera vez nos unimos con Bogotá y Cali en una alianza histórica que fortalece la circulación de las artes escénicas en Colombia y que abre nuevas oportunidades a nuestros artistas de danza y circo para presentarse en escenarios de gran formato del país”, comentó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

“Así seguimos consolidando a Medellín como una ciudad creativa que cree en la cultura como motor de oportunidades, empleo y transformación social”, agregó.

El pueblo antioqueño, poco explorado, que cautiva con su combinación de cascadas y tradición panelera

Asimismo, la entidad dio a conocer que los interesados en hacer parte de esta propuesta pueden registrarse en http://www.medellin.gov.co/estimuloscultura/. Posteriormente, los seleccionados integrarán la programación de eventos de gran formato de ambas ciudades.

En Bogotá se abrirán las puertas del Festival Danza en la Ciudad y del Festival de Teatro y Circos, mientras que en Cali, la capital vallecaucana, el circo estará en la Sucursal Fest y el sector de la danza en el Festival Internacional de Ballet de Cali (Finba), cuya nueva edición se llevará a cabo del 6 al 12 de septiembre, de acuerdo con la agenda de eventos culturales 2026 de la ciudad.