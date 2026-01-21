Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

Un juez con función de control de garantías envió a prisión a un presunto cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia por el crimen de dos integrantes de la Policía Nacional en el municipio de Andes. Los hechos por los que lo acusan ocurrieron en los meses de abril y julio de 2025 en el sureste antioqueño.

Fue la Fiscalía General de la Nación quien judicializó a Luis Argiro Cossio, alias Guajiro, presunto cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas conductas agravadas.

Sin embargo, el capturado no aceptó ante el juez haber cometido estos dos asesinatos que causaron conmoción en Antioquia y Colombia.

“El material de prueba da cuenta de que Argiro Cossio habría participado en la activación de un artefacto explosivo el 16 de abril de 2025 en zona rural de Salgar (Antioquia). Producto de este hecho murió el subintendente de la Policía Nacional, Nelson Humberto Cárdenas Carmona“, explicaron desde el ente investigador.

Parque Principal Simón Bolivar, Andes, Antioquia. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Andes / API

Terror en Caquetá: dos policías fueron asesinados en medio de ataque armado por parte de las disidencias de las Farc

Asimismo, dieron a conocer que el 10 de julio del mismo año, al parecer, ejecutó el crimen del patrullero de la policía, Luis Carlos González Bejarano, en el corregimiento Santa Rita en Andes, Antioquia.

"El presunto responsable atacó al uniformado con arma de fuego en varias oportunidades y escapó del lugar. El procesado fue capturado luego de un enfrentamiento entre el grupo ilegal armado y la Policía Nacional, en el que fueron incautadas armas y municiones de diferente calibre, así como radios de comunicaciones y otros elementos importantes para la investigación", agregó la Fiscalía.

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

Las personas que tengan información de cualquier hecho delictivo se pueden comunicar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.