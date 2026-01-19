Cúcuta

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

Los uniformados fueron recibidos por el director de la Policía en Cúcuta.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

20 de enero de 2026, 3:12 a. m.
La liberación se dio este lunes, 19 de enero, luego de que el pasado 6 de enero los uniformados fueran secuestrados.
La liberación se dio este lunes, 19 de enero, luego de que el pasado 6 de enero los uniformados fueran secuestrados. Foto: Policía Nacional

El director general de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, viajó hasta la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para recibir a los cinco policías que habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La liberación se dio este lunes, 19 de enero, luego de que el pasado 6 de enero los uniformados fueron retenidos cuando se movilizaban en un bus de servicio público por el municipio de Tibú en la subregión del Catatumbo en este departamento.

La entrega de los patrulleros José Carrillo, Edwin Manosalva, Ramón Coronel, Daniel Granada y Carlos Barrera se dio a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Inicialmente, los uniformados fueron trasladados al municipio de Ocaña para posteriormente ser trasladados vía helicóptero hasta Cúcuta, donde fueron recibidos por el director de la Policía.

“Durante más de 13 días, nuestros uniformados enfrentaron angustia, miedo e incertidumbre, sometidos a presión permanente, altos niveles de estrés y afectaciones a su salud mental. Sus familias vivieron noches interminables de zozobra y dolor, con la incertidumbre de no saber si volverían a verlos”, indicó el Rincón Zambrano.

Una vez que los policías llegaron a Cúcuta, se trasladaron a las instalaciones policiales de la ciudad para reencontrarse con sus familiares, donde fue un momento muy emotivo.

Sentimientos encontrados de parte y parte, de parte de la familia, de los padres, de sus hijos, sentimientos de parte de nuestros policías, sentimientos de colombianos que estamos cansados de este tipo de hechos, estamos cansados de estos narcoterroristas criminales que lo único que hacen es dañar la tranquilidad, la convivencia y la seguridad ciudadana”, detalló el general.

El director de la Policía rechazó este secuestro por parte de los grupos criminales que delinquen en esta región. Además, se mostró conmovido por el reencuentro de los policías con sus familias.

“Esto no puede seguir sucediendo en nuestro país, esto no puede seguir sucediendo en Colombia, por eso rechazamos de toda manera este tipo de actos por parte de estos grupos”, puntualizó Rincón Zambrano.

El general mostró un video de los momentos en que los familiares de estos uniformados agradecen a las autoridades y celebran por la liberación de estos hombres.

“¡Ay, Señor! ¡Ay, Diosito, yo no dudé de usted, ¡mi Dios! ¡Ay, bendito sea el Señor!”, dijo un familiar.

