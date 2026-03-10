Norte de Santander

Medicina Legal dio a conocer la causa de muerte de la mujer que murió en tobogán en Chinácota, Norte de Santander

El dictamen forense confirma que esta joven sufrió fuertes lesiones que acabaron con su vida.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de marzo de 2026, 9:16 p. m.
Ella es Yuris Cristel Camila García Manrique, la mujer que murió en este incidente
Ella es Yuris Cristel Camila García Manrique, la mujer que murió en este incidente Foto: Redes sociales de Yuris Cristel Camila García y pantallazo de video de la cuenta en X: @jhonjacome

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, se convirtió en la víctima fatal de un accidente después de que se lanzara de un tobogán en el municipio de Chinácota, en Norte de Santander, el pasado 5 de marzo.

Tras pasar varios días de este trágico suceso, el Instituto Nacional de Medicina Legal entregó, en las últimas horas, el informe oficial sobre las causas de la muerte de esta mujer.

De acuerdo con el dictamen forense, esta joven oriunda del municipio de Tibú, ubicado en la subregión del Catatumbo, sufrió fuertes lesiones que acabaron con su vida.

Las autoridades revelaron que murió por causa de un trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado, pese a que fue auxiliada de inmediato tras el accidente.

Mujer de 28 años falleció tras caer de un tobogán en Norte de Santander. - Redes sociales
Mujer de 28 años falleció tras caer de un tobogán en Norte de Santander. Foto: Redes sociales

La Alcaldía de Chinácota se pronunció mediante un comunicado donde dio a conocer que se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes frente a esta emergencia, que tuvo lugar en un reconocido restaurante ubicado en el sector de Iscalá.

“Desde el primer momento, las autoridades competentes hicieron presencia en el lugar de los hechos con el fin de adelantar las actuaciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido. De igual manera, los organismos de investigación y control se encuentran desarrollando las diligencias pertinentes para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió este trágico evento”, dice el escrito.

La administración municipal se solidarizó con esta situación y expresó su acompañamiento con los familiares, amigos y seres queridos de esta mujer, en medio de este difícil momento.

“Se ha solicitado a las autoridades correspondientes avanzar con la revisión técnica, administrativa y legal del establecimiento donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de actividades y determinar las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley”, puntualiza el comunicado.