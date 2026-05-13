ELN dice que bombardeo de Fuerzas Militares en el Catatumbo fue al “vacío”: “Mentira del Gobierno Petro”

Por medio de un video en Facebook, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció frente al último bombardeo realizado por las Fuerzas Militares de Colombia en el Catatumbo, en Norte de Santander, donde habrían dado de baja a por lo menos siete integrantes de esa guerrilla.

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Este grupo armado indicó que todo fue una mentira por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la ofensiva contra los grupos armados ilegales.

“El último bombardeo de la Fuerza Aérea, publicitado por el general Hugo López, cayó en el vacío. Pretendieron sorprender a las unidades guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional que combaten a la banda narcoparamilitar Frente 33, pero esta vez no lo lograron”, dijo la guerrilla en un video.

El ELN reconoció que esta operación militar tuvo lugar en jurisdicción de la vereda Langalia del municipio de Tibú, Norte de Santander, pero que no tuvieron afectaciones porque fue un ataque al “vacío”.

“El operativo se ejecutó en el marco de los planes coordinados que adelantan contra el Catatumbo la alianza entre Fuerzas Armadas de Colombia y la banda del 33. Presentamos al pueblo catatumbero un parte de tranquilidad, ya que no sufrimos baja alguna producto de este bombardeo”, indicó la guerrilla.

Insistió la guerrilla en que sus integrantes continúan en el territorio y adelantan acciones armadas: “Nuestra fuerza se mantuvo activa para responder a la agresión enemiga y se mantiene sobre el territorio”.

Asimismo, indicaron que desde el Gobierno de Gustavo Petro, a su juicio, apoyan a las disidencias de las Farc.

“En el desespero del Gobierno Petro por garantizarle protección y refugio a la banda paramilitar, frustrada por la acción militar de la guerrilla camilista, vienen cometiendo asesinatos a civiles, que hoy las Fuerzas Armadas publican como supuestos muertos en bombardeos. Esto podría constituir un nuevo caso de falsos positivos en el gobierno progresista”, afirmó el ELN.

Petro habla de Bombardeo al ELN. Foto: Montaje: El País / Fotos: Colprensa - Fuerzas Militares

Por su parte, el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo en su cuenta de X, que la operación había sido un éxito.

“En el Catatumbo, las @FuerzasMilCol desarrollaron una operación de Interdicción Aérea - Asalto Directo que afectó de manera contundente a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo armado organizado", dijo.

Autoridades verifican contundencia de un nuevo bombardeo contra el ELN en el Catatumbo

Asimismo, indicó: “Durante la operación conjunta e interagencial entre el @COL_EJERCITO, la @FuerzaAereaCol y @FiscaliaCol, fueron ubicadas áreas campamentarias con fortificaciones, explosivos para drones y material para minas antipersonal".