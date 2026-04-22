Secuestran a ingeniero y su hermano en Ocaña, Norte de Santander: todo quedó en video

Los secuestros no cesan en Colombia. Este miércoles, 22 de abril, se conoció el video de una cámara de seguridad en el cual se ve cómo hombres secuestraron al ingeniero Nadín Ortiz y a su hermano en Ocaña, en Norte de Santander.

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Lo que ha generado todo tipo de reacciones es que el plagio se dio a unos metros de un batallón del Ejército Nacional y nadie lo impidió.

Frente a este grave caso, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, rechazó este tipo de actuaciones y dijo que es necesario que haya más presencia de la Fuerza Pública en esta zona de Colombia.

“El tema del secuestro sigue siendo el dolor de cabeza más grande y eso demuestra que la Fuerza Pública debe tener mayores capacidades en inteligencia, así como el bandido está haciendo la inteligencia”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, es necesario que haya presencia de las Fuerzas Militares y de Policía en las vías Ocaña-Convención, Ocaña-Río de Oro, Ocaña-Ábrego y Ocaña-Cúcuta.

El exsecretario de Gobierno de Ocaña y defensor de derechos humanos, Fredy Arengas Romero, dijo en el diario La Opinión que rechazaba este tipo de hechos que afectan el orden público.

“Rechazo y repudio total al secuestro ocurrido en el sector de Acolsure. Exijo respeto absoluto por la vida e integridad de las personas retenidas. Ninguna causa justifica arrebatarle la libertad a una familia. La vida y la libertad son sagradas”, expresó.

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Otro de los pronunciamientos que se conocieron fue el del candidato presidencial Abelardo De la Espriella por medio de su cuenta en la red social X.

“Mi solidaridad con su familia. Confío en que Policía y Ejército atiendan de inmediato la situación. Mientras tanto, Petro y su gobierno están inmersos en un nuevo escándalo de corrupción, chantaje, amenazas y concierto para delinquir. El pueblo no tiene quién lo defienda. Qué costoso ha sido para Colombia el error de elegir a este inepto", dijo.

En esta zona hay fuerte presencia de la guerrilla del ELN, que extorsiona y realiza otras prácticas ilegales.