ELN pretendía cometer un segundo atentado contra policías heridos en Arauca: Ejército los evacuó de la zona

Luego del ataque perpetrado por el ELN contra un grupo de policías que regresaban de presentar el examen para su ascenso, y en el que ocho integrantes de la Policía resultaron heridos, SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia militar, que esta guerrilla estaría planeando un segundo ataque.

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Los presuntos responsables de esta acción terrorista serían integrantes del Batallón Héroes y Mártires del ELN, que delinque en Saravena, Arauca.

“La información que pudimos recopilar es que pretendían atacar nuevamente para ‘rematar’ a los policías que terminaron heridos, por lo que se activaron los protocolos con el fin de salvaguardar la vida de los policías”, dijo una fuente a esta revista.

Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, rechazó este tipo de hechos en contra de los integrantes de la institución que dirige.

“Condeno con la mayor firmeza el cobarde ataque que dejó a una ciudadana y a ocho de nuestros policías heridos. Este crimen atenta contra todo un país. No lo vamos a permitir. He ordenado desplegar todas las capacidades para ubicar y capturar a los responsables. No habrá impunidad. Con determinación y sin tregua, la Policía de Colombia seguirá protegiendo a los colombianos”, dijo el alto oficial.

Desde la Octava División del Ejército Nacional precisaron que: “Se logró brindar apoyo a nuestra Policía de Arauca, fortaleciendo la seguridad en el municipio de Saravena, Arauca, luego del atentado terrorista cometido por integrantes del grupo ilegal ELN contra varios integrantes de la Policía Nacional”.

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Asimismo, precisaron que avanzan con las operaciones militares en esta zona del departamento de Arauca en contra de los grupos ilegales.

“Desde el Comando del Ejército, División 8, ratificamos nuestro compromiso y hermandad con las Fuerzas Militares de Colombia y nuestra Policía de Colombia; rechazamos este atentado terrorista y nos solidarizamos con el personal que resultó herido y sus familias. De forma simultánea, se han reforzado los dispositivos de seguridad en varios puntos del departamento”, puntualizaron.