Bus que cubría la ruta Cúcuta-Bogotá fue incinerado por presuntos guerrilleros del ELN: las imágenes son aterradoras

Los hechos de inseguridad en el país siguen azotando a los viajeros que se movilizan por las diferentes vías del territorio nacional.

El hecho más reciente se presentó en horas de la tarde del pasado 12 de mayo en el municipio de El Cerrito, cerca del Páramo del Almorzadero, en la vía Cúcuta-Bogotá. En ese punto, pasajeros de un bus fueron obligados por presuntos guerrilleros del ELN a descender del automotor, para luego incinerarlo.

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Si bien el hecho no dejó personas heridas, reportan que todas las pertenencias de los pasajeros también fueron incineradas, dado que los criminales no les permitieron bajar nada.

#TERRORISMO. Guerrilleros del ELN incineraron bus de transporte intermpal en jurisdicción de Cerrito, S/der. Según los reportes, los subversivos interceptaron el vehículo y obligaron a todos los pasajeros a descender antes de prenderle fuego en plena vía. Corredor vial bloqueado. pic.twitter.com/BCUxTFrC6j — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 13, 2026

Se trata de un hecho que se suma a otros ocurridos recientemente en corredores viales estratégicos de Arauca, Santander y Norte de Santander, lo que ha aumentado la preocupación de las personas que se movilizan por esas zonas del país.

El secretario del Interior de la Gobernación de Santander, el general (r) Óscar Hernández, dijo que, efectivamente, la guerrilla del ELN estaría detrás del más reciente hecho ocurrido en la vía Cúcuta-Bogotá.

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“No solo con la incineración del bus donde bajan los pasajeros, no les permiten retirar sus pertenencias, incineran sus pertenencias y el bus, atentando contra la integridad y la vida de nuestros pasajeros y atentando el derecho de la libre movilidad. Asimismo, desafortunadamente, también sobre el mismo sector y en la misma hora, integrantes de ELN accionan sus armas contra un bus de la misma empresa que no hizo el pare, afectando y aterrorizando a todos los pasajeros”, dijo Hernández, según declaraciones recogidas por el medio regional La Opinión.

Y agregó: “Se mantiene un monitoreo permanente para anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana y evitar la expansión de grupos armados en el territorio”.