La apertura de una tienda de carretera bajo la estrategia “Zajuna Campo” marca un nuevo intento institucional por transformar la relación entre el campo colombiano y los mercados.

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Del SENA para el campo

Impulsada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esta iniciativa busca reducir la intermediación en la comercialización agrícola y acercar directamente a los productores con los consumidores.

Es un modelo que combina formación, producción y venta en un mismo espacio.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos y forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la economía campesina.

La tienda reúne productos como frutas, hortalizas, lácteos, café, cacao, miel y artesanías.

Todos provenientes directamente de unidades productivas rurales, lo que busca garantizar una cadena más corta entre el productor y el consumidor.

El punto de partida de esta estrategia se encuentra en el municipio de El Zulia, en el área metropolitana de Cúcuta, donde fue instalada la primera tienda en la sede agropecuaria de un centro de formación del SENA.

Este espacio no solo funciona como punto de venta, sino también como un escenario de integración entre los procesos formativos y productivos del campo colombiano.

La lógica detrás del proyecto apunta a resolver uno de los problemas estructurales del sector rural: la dependencia de intermediarios que reducen los ingresos de los productores.

Con “Zajuna Campo”, el SENA busca que campesinos y asociaciones puedan comercializar directamente sus productos.

De esta manera se mejorarán sus márgenes de ganancia y fortaleciendo su sostenibilidad económica.

El espacio incluye componentes de innovación y acompañamiento técnico, como ambientes de agricultura de precisión, áreas de transformación productiva y apoyo para procesos como la obtención de registros sanitarios.

Esto sugiere que la estrategia no se limita a la comercialización, sino que busca fortalecer toda la cadena de valor del campo.

La intención es articular programas de formación como CampeSENA, con espacios reales de comercialización, cerrando el ciclo entre aprendizaje, producción y venta.

Más allá de una tienda, el proyecto se perfila como un experimento de política pública orientado a dignificar el trabajo campesino y a construir circuitos económicos más equitativos y sostenibles en el país.

Productos del campo llegan directamente al consumidor, sin intermediarios, a través de la nueva estrategia del SENA. Foto: Getty Images

Así opera la tienda campesina

La iniciativa beneficia a más de 85 asociaciones campesinas y unidades productivas, que ahora cuentan con un canal directo para comercializar sin intermediarios.

En este espacio se ofrece una amplia variedad de productos del campo, entre ellos frutas, hortalizas, lácteos, café, cacao, miel y artesanías, todos provenientes directamente del trabajo rural.

Desde el SENA explican que esta estrategia busca cerrar brechas históricas en la comercialización agrícola, integrando en un mismo punto los procesos formativos y productivos.

En ese contexto, la directora de Formación Profesional, Claudia Forero, ha señalado que “Zajuna Campo” pretende generar un escenario donde el conocimiento y la producción se articulen para impulsar la competitividad y el desarrollo tecnológico del sector.

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El modelo también contempla la asignación de espacios a productores durante toda la semana, lo que permite la rotación constante de la oferta y asegura diversidad para los compradores.

Además, las tiendas están diseñadas para operar tanto en ventas al por mayor como al detal, promoviendo condiciones de comercio justo y mayor acceso a mercados para los campesinos.