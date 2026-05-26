Atentado con explosivos contra patrulla policial deja tres uniformados heridos en la vía Cúcuta-Pamplona

La escalada violenta en Norte de Santander sumó un nuevo capítulo criminal la mañana de este martes. Una patrulla adscrita a la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento fue blanco de un fuerte ataque terrorista con artefactos explosivos mientras se movilizaba en inmediaciones del peaje Pamplonita, sobre el corredor vial estratégico que conecta a la ciudad de Cúcuta con el municipio de Pamplona.

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De acuerdo con los reportes iniciales entregados por testigos en la zona, el fuerte estallido se registró hacia las 8:55 a. m., a la altura de la vereda El Páramo. La detonación tomó por sorpresa a los uniformados.

#Atención #NorteDeSantander #Urgente 🚨En la mañana de este martes 26 de mayo se registró un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional en la vía Cúcuta - Pamplona, cerca del peaje Pamplonita.



Se reportan uniformados heridos que fueron llevados al hospital de… pic.twitter.com/Eekn1kbQLz — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) May 26, 2026

Balance de uniformados heridos y cierre total de la vía

La acción delincuencial dejó un saldo de tres policías lesionados, quienes recibieron atención médica de urgencia tras sufrir el impacto directo de la onda explosiva y las esquirlas. Las autoridades confirmaron la identidad del personal afectado en el cumplimiento de su deber:

Intendente jefe: Johan Vásquez Castro

Johan Vásquez Castro Subintendente: Edwin Guerrero Duarte

Edwin Guerrero Duarte Patrullera: Karen Liceth Estrada Salazar

A raíz del atentado, las unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional bloquearon de inmediato el tránsito vehicular en ambos sentidos de la autopista, de manera preventiva.

El cierre total de este corredor se mantiene de manera indefinida mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

Esta zona ya ha presentado ataques similares, como el registrado en diciembre del año 2024, donde una moto que contenía explosivos detonó y generó grandes afectaciones a las estructuras circundantes.

Tiempo después de este primer suceso, miembros de la Policía de Tránsito vivieron momentos de pánico luego de que desde las montañas les dispararan con ráfagas de fusil.

Tres uniformados resultaron heridos. Foto: Captura red social X: @charlesradio

Esto también enciende las alarmas de las autoridades, que deben velar por la seguridad de todas las personas que a diario se transportan por este importante corredor vial que conecta la capital de Norte de Santander con Pamplona.

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Importancia de verificar los canales oficiales antes de viajar

Ante la gravedad de la situación y la incertidumbre sobre el tiempo que tomará la reapertura del paso, se reitera la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier tipo de desplazamiento o viaje por la zona afectada.