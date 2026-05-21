Colombia anuncia cierre de puente internacional con Ecuador: esta es la razón de la medida

El flujo vehicular y peatonal entre Colombia y Ecuador sufrirá una interrupción programada debido a la jornada electoral que se avecina. El Gobierno colombiano ordenó el cierre transitorio del Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo terrestre entre ambas naciones, como parte de los protocolos de seguridad y orden público diseñados para las elecciones presidenciales.

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La restricción fronteriza para la primera vuelta presidencial comenzará a regir a partir de las 6:00 a. m. del sábado 30 de mayo y se mantendrá vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio de 2026.

Alcance de las restricciones y eventual segunda vuelta

La disposición legal suspenderá de forma total el tránsito regular de ciudadanos, automóviles particulares, vehículos de transporte público de pasajeros y camiones de carga pesada.

El bloqueo coordinado afectará la conectividad directa entre el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, y la provincia ecuatoriana del Carchi.

Puente Internacional de Rumichaca conecta las ciudades de Ipiales Colombia y Tulcán Ecuador Foto: Guillermo Torres / Semana

Asimismo, el marco normativo contempla que, en caso de ser necesaria una segunda vuelta presidencial (fijada en el calendario electoral para el 21 de junio), la frontera volverá a cerrarse bajo las mismas condiciones por un lapso de 48 horas.

Vigilancia fronteriza y medidas complementarias

Durante el tiempo que dure la suspensión del paso formal, Migración Colombia mantendrá operativas sus oficinas bajo esquemas especiales de contingencia.

Adicionalmente, el decreto gubernamental activa otras directrices de obligatorio cumplimiento en las zonas de frontera, tales como:

Ley seca: Prohibición estricta de venta y consumo de bebidas embriagantes.

Prohibición estricta de venta y consumo de bebidas embriagantes. Control de publicidad: Restricciones severas a la difusión de propaganda política.

Inquietud en los sectores productivos de Nariño y Carchi

La oficialización de los horarios de cierre despertó inquietud entre los gremios de transportadores de carga, las asociaciones de comerciantes locales y los habitantes de la zona de influencia. Las economías de Ipiales y Tulcán sostienen un alto grado de interdependencia que se dinamiza con el intercambio mercantil y turístico diario.

Elecciones presidenciales en Colombia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

las autoridades insistieron en la importancia de abastecerse previamente y reprogramar las distintas actividades con anterioridad para amortiguar el impacto sobre el aparato productivo binacional.

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De igual manera se recomienda mantenerse informado por medio de canales oficiales y acatar todas las medidas que disponen los distintos organismos gubernamentales.

Estas medidas adoptadas responden a la importancia que tiene la jornada electoral para la democracia. Por su parte, es un deber de los ciudadanos alertar a las autoridades si se evidencia alguna irregularidad en los puntos de votación.